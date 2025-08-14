Был завербован РФ для провокаций: в Польше задержали подростка из Украины

Дональд Туск прокомментировал инцидент с вандализмом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, radio.rzeszow.pl

В Польше задержан 17-летний украинец, предположительно завербованный российскими спецслужбами

Парень подозревается в вандализме

Цель действий — спровоцировать напряжённость между поляками и украинцами

В Польше задержали 17-летнего украинца, вероятно завербованного российскими спецслужбами для диверсионной деятельности.

Как сообщил министр внутренних дел и координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, подросток "вандализировал памятники жертвам УПА (в частности, в Домоставе) и общественные здания, нарисовав антипольские граффити". Парень все это делал по приказу иностранной разведки.

"Эти действия способствовали разжиганию напряженности между поляками и украинцами", - подчеркнул Семоняк.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "этого молодого украинца завербовали иностранные спецслужбы".

"Лучшего подарка для россиян не найти", – сказал он.

Туск добавил, что это не первый случай, когда Россия вербует украинцев и белорусов для провокаций в Польше, передает TVN 24.

"Помним, что почти в каждом из таких случаев именно Россия стоит за попытками разжечь конфликты и антипольские настроения в Украине и антиукраинские – в Польше", – подчеркнул Туск.

Вандализм над памятником жертвам Волынской трагедии: детали инцидента

Как сообщает Radio Rzeszów, 6 августа в польском селе Домостава неизвестные повредили памятник жертвам Волынской трагедии. На монументе нарисовали красно-черный флаг и написали "Слава УПА".

Польская полиция начала расследование обстоятельств вандализма.

Вандалы повредили памятник / Фото: radio.rzeszow.pl

Скандал с выступлением Макса Коржа в Польше

На днях на концерте белорусского рэпера Макса Коржа Варшаве вспыхнули беспорядки. За хранение наркотиков, нападение на охранников и хранение пиротехники арестовали 118 человек, десяткам выписали штрафы.

Но больше поляков возмутило то, что на концерте видели флаги ОУН и УПА - организаций, которые Польша считает причастными к убийствам поляков во время Волынской трагедии 1943 года.

Польский премьер Дональд Туск заявил о намерении депортировать 57 украинцев и шесть белорусов.

Посольство Украины в Польше подтвердило, что против 57 украинцев открыли производство о депортации.

"Символика Бандеры в польских общественных местах - и в украинских - меня возмущает, но это другая страна, но в польских общественных местах она неприемлема. И мы должны очень решительно реагировать на подобные вещи, просто высылая таких людей", - заявил президент Кароль Навроцкий.

День памяти жертв Волынской трагедии в Польше и реакция МИД Украины

Как писал Главред, Сейм Польши установил 11 июля День памяти жертв так называемого "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики".

В МИД Украины заявили, что Киев расценивает этот шаг Польши как идущий вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей. В украинском министерстве предупредили, что такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны.

"Украина последовательно выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории. Мы убеждены, что путь к настоящему примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки", - говорится в сообщении.

В январе 2025 года Украина дала согласие на эксгумацию останков поляков в селе Пужники на Тернопольщине, которое было полностью уничтожено вместе с его жителями в 1945 году.

Фонд "Свобода и демократия", который нашел это место захоронения два года назад, получил разрешение от украинской власти на эксгумацию останков из земли и проведение дальнейших исследований.

Как будут развиваться польско-украинские отношения - мнение эксперта

Политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что проблемы Украины в отношениях с Польшей имеют как экономический, так и геополитический и исторический характер. При этом, по мнению эксперта, исторический аспект в основном используется как ширма для прикрытия других, более прагматичных вопросов.

"Отношения с Польшей и в дальнейшем будут развиваться волнообразно: потепление будет сменяться охлаждением, и наоборот. К тому же, существует ряд проблем, которые усложняют наши отношения, и они вряд ли исчезнут в ближайшем будущем", - сказал Олещук в комментарии Главреду.

При этом есть объективные факторы, заставляющие Польшу и Украину сохранять стратегическое сотрудничество - прежде всего это общая угроза со стороны России.

"Не исчезла и опасность для так называемого Сувалкского коридора - территории, являющейся частью Польши. Думаю, эта тема еще не раз будет поднята Россией в той или иной форме. Таким образом, польско-украинские отношения и в дальнейшем будут колебаться между двумя полюсами: с одной стороны - общая угроза со стороны РФ, с другой - исторические и экономические противоречия", - считает политолог.

