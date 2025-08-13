Путин останется разочарованным после встречи с Трампом: Коваленко назвал причину

Глава ЦПД предположил, что главной темой встречи Трампа и Путина будет не Украина.

На Аляске 15 августа состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Это их первые прямые переговоры с момента избрания Трампа на второй президентский срок. Результат переговоров может разочаровать россиян. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, сейчас россияне пытаются сделать вид, что только они с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине. Враг всеми силами хочет делать вид, что других позиций не существует. Впрочем, их ждет разочарование и разногласия.

Коваленко подчеркнул, что реальность окажется для Владимира Путина неприятной. Дональд Трамп не считает Россию равноправным партнером, а главным акцентом для США в переговорах с Москвой будет Арктика и роль РФ как поставщика сырья.

"О Европе и Украине США говорят с Европой и Украиной. Реальность, которая ждет Путина, ему в очередной раз не понравится", - резюмировал глава ЦПД.

Чем обернется для Украины встреча Трампа и Путина

Социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман считает, что Трамп и Путин готовят на Аляске "Мюнхенскую ловушку".

"Судя по многочисленным утечкам в СМИ, они хотят договориться о передаче неоккупированной части Донбасса России в обмен на остановку боевых действий, которая, добавлю от себя, может быть при Путине только кратковременной. А дальше банда Трампа постарается хамским давлением заставить Зеленского признать это решение", - заверил Эйдман.

Путин надеется таким образом получить дипломатическим путем то, что не смог захватить на войне. В этом - единственная цель его участия в переговорах. По словам социолога, это лишь первая часть плана кремлевского диктатора.

Встреча Путина и Трампа - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на СМИ, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения по Украине с Путиным. По его словам, на этапе переговоров может быть и, вероятно, будет обмен территориями. Хегсет подчеркнул: будут уступки, которыми никто не будет доволен.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным в Белом не являются уступкой российскому диктатору. На самом деле это "встреча для выяснения позиций".

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

