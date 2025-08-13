Не уступка: Рубио назвал цель встречи Трампа с Путиным на Аляске

Госсекретарь подчеркнул, что саммит — это инструмент, чтобы получить все факты и оценить собеседника лично.

Марко Рубио назвал цель встречи Трампа с Путиным / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

СМИ ошибочно трактуют саммит на Аляске как выход Путина из изоляции

США хотят "выяснить позиции"

Итоги покажут, был ли такой подход эффективным

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным в Белом не является уступкой российскому диктатору. На самом деле это "встреча для выяснения позиций". Такое заявление озвучил госсекретарь США Марко Рубио в интервью для Sid and Friends in the Morning.

"Люди должны понять, для президента Трампа встреча - это не уступка", - цитирует Рубио сайт Госдепа.

По его словам, сейчас в новостях многие говорят, что встреча с Трампом стала победой Путина, который вышел из изоляции.

"Встреча - это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза. И это то, что хочет сделать президент", - подчеркнул госсекретарь США.

По словам Рубио, запланированный саммит - это "встреча для выяснения позиций", и рано или поздно все узнают, имел ли этот подход шанс на успех.

Встреча Путина и Зеленского - перспективы

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

Переговоры Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Тем временем европейские лидеры хотят встретиться с президентом США Дональдом Трампом перед его саммитом с Владимиром Путиным, поскольку боятся, что глава Белого дома может заключить сделку с российским диктатором. Как пишет The Wall Street Journal, на встрече лидеры хотят сказать, что Европа и Украина могут не принять соглашение о прекращении огня. Кроме этого европейские политики хотят убедить Трампа усилить давление на Путина если тот не будет вести переговоры в духе доброй воли.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за четкую поддержку независимости и территориальной целостности. По его словам, РФ не готовится к прекращению войны, поэтому надо продолжать давление на Россию - "давление силы, давление санкций, давление дипломатии".

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения по Украине с Путиным. По его словам, на этапе переговоров может быть и, вероятно, будет обмен территориями. Хегсет подчеркнул: будут уступки, которыми никто не будет доволен.

