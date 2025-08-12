Опасаются сделки с Путиным: лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом - WSJ

Европейские политики хотят убедить Трампа усилить давление на Путина если тот не будет вести переговоры в духе доброй воли.

Трамп не хочет звать Зеленского на Аляску, но Европа настаивает / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

Европа и Украина могут не принять перемирие на невыгодных условиях

Известны требования европейских лидеров по мирному соглашению

В Европе хотят, чтобы Зеленский участвовал во встрече на Аляске

Европейские лидеры хотят встретиться с президентом США Дональдом Трампом перед его саммитом с Владимиром Путиным, поскольку боятся, что глава Белого дома может заключить сделку с российским диктатором.

Как пишет The Wall Street Journal, на встрече лидеры хотят сказать, что Европа и Украина могут не принять соглашение о прекращении огня. Кроме этого европейские политики хотят убедить Трампа усилить давление на Путина если тот не будет вести переговоры в духе доброй воли.

Европейские лидеры также настаивают на трех пунктах мирного соглашения:

прекращения огня со стороны России;

взаимные территориальные обмены, которые должны основываться на текущих линиях фронта;

предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности.

Также европейские чиновники хотят убедить Трампа позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим европейским главам правительств принять участие во встрече с Путиным на Аляске 15 августа.

Как рассказал изданию один из чиновников, канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на том, чтобы Зеленский принял участие во встрече на Аляске. Но Трамп считает, что приглашение Зеленского на ранней стадии может сорвать его усилия.

Тем временем американские чиновники планируют включить украинского лидера в следующий саммит с Путиным и Трампом.

Будет ли перемирие в Украине до конца 2025 года

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, что Трамп хочет выступить миротворцем и прекратить войну, которая, по его собственным словам, никогда бы не началась, если бы он был президентом.

"Этот "пунктик" у него действительно существует, но он подходит к нему не настолько прямолинейно и эмоционально, как нам, возможно, хотелось бы", - сказал Розумный в интервью Главреду.

Если же в последний момент Путин его обманет, Трамп, скорее всего, переключится на другие дела, которых у него много в современной геополитике, и заморозит этот процесс.

"В то же время, он вряд ли прекратит поддержку Украины - возможно, даже в определенной степени ее увеличит, или по крайней мере сохранит нынешний уровень. Он будет пытаться сделать так, чтобы Путин не достиг своих целей. При этом Трамп, вероятно, не будет бросаться "спасать" Украину, но, учитывая личную обиду на Путина, сделает немало для сдерживания России. Поэтому на длительное прекращение огня, по меньшей мере до конца этого года, рассчитывать не стоит, хотя определенный шанс существует", - сказал Розумный.

Переговоры на Аляске - последние новости

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретится с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения по Украине с Путиным. По его словам, на этапе переговоров может быть и, вероятно, будет обмен территориями. Хегсет подчеркнул: будут уступки, которыми никто не будет доволен.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на европейские источники, Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

11 августа президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Белом доме и сделал ряд заявлений относительно мирного процесса в Украине. Детальнее читайте в материале: Встреча Зеленского и Путина и возвращение территорий: Трамп сделал ряд заявлений.

