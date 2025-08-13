Зеленский поедет в Берлин на переговоры с Трампом - Bild

Глава Украины Владимир Зеленский вмсете с европейскими лидерами примет участие в видеоконференции с президентом США.

Зеленский примет участие в видеоконференции с Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

13 августа Зеленский поедет в Германию

Состоится видеоконференция лидеров Европы и Трампа

По итогам возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ

В среду, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Берлин, чтобы вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами принять участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Также информацию о визите Зеленского в Германию подтвердил 24 каналу пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Детали встречи не разглашаются, но ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы международной политики и безопасности.

Помимо Зеленского, в видеоконференции примут участие лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза.

Как сообщил представитель правительства Германии, встреча состоится в 15:00 по киевскому времени.

В свою очередь, Никифоров сообщил, что по итогам встречи примерно в 16:00 (по Берлину) возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ. Также сегодня будет онлайн заседание Коалиции желающих.

"Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцем, потом они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом", – рассказал пресс-секретарь президента.

Как писал Главред со ссылкой на The Wall Street Journal европейские лидеры хотят встретиться с президентом США Дональдом Трампом перед его саммитом с Владимиром Путиным, поскольку боятся, что глава Белого дома может заключить сделку с российским диктатором. На встрече лидеры хотят сказать, что Европа и Украина могут не принять соглашение о прекращении огня. Кроме этого европейские политики хотят убедить Трампа усилить давление на Путина если тот не будет вести переговоры в духе доброй воли.

Переговоры Трампа и Путина на Аляске - последние новости

15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения по Украине с Путиным. По его словам, на этапе переговоров может быть и, вероятно, будет обмен территориями. Хегсет подчеркнул: будут уступки, которыми никто не будет доволен.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Трампом и Путиным не являются уступкой российскому диктатору. На самом деле это "встреча для выяснения позиций".

Как пишет Bloomberg, на Аляске Путин будет добиваться снятия угрозы санкций и закрепления так называемых территориальных достижений. Путин намерен "переиграть" Трампа. В такой ситуации Москва может попытаться "навсегда забрать" оккупированные территории Украины.

Чего ждать от саммита на Аляске - мнение эксперта

Руководитель Группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос прокомментировал ожидания относительно саммита с участием Трампа и Путина, который запланирован на 15 августа.

"Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс в отношении своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают огромной силой и рычагами влияния и могут добиться результата, если применят их в полной мере. Впрочем, пока что США этого не сделали.

