Путин не ищет мира: в ISW сказали, почему переговоры на Аляске обречены

США обладают огромной силой и рычагами влияния и могут добиться результата, если применят их в полной мере.

Путин не хочет мира, считает Джордж Баррос / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

Путин не хочет идти на компромисс ради мира

США могут оказать на Путина давление, но пока не сделали это

Глава РФ Владимир Путин до сих пор не проявил никакого желания идти на компромиссы ради установления мира в Украине, поэтому саммит лидеров США и РФ на Аляске, очевидно, не изменит эту ситуацию. Такое мнение озвучил руководитель Группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

"Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс в отношении своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу", - сказал он в комментарии Укринформу.

Таким образом представитель ISW прокомментировал ожидания относительно саммита с участием Трампа и Путина, который ожидается 15 августа, а также последние оценки ISW о том, что Кремль пытается использовать эту встречу для создания раскола между США и Европой.

В то же время эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают огромной силой и рычагами влияния и могут добиться результата, если применят их в полной мере.

"Но до сих пор правительство США отказывалось использовать все свои возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - отметил Баррос.

Будет ли прекращение огня в Украине - мнение эксперта

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, что теоретически Кремль может на время заморозить конфликт и дать старт мирному процессу, чтобы получить "бонусы", в частности экономические.

"Главный из них [из бонусов] - это, конечно, снятие санкций, которое, по утечкам информации, американцы якобы обещали России", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Переговоры на Аляске - последние новости

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп встретится на Аляске с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

11 августа Трамп во время общения с журналистами заявил о "визите в Россию", чтобы провести встречу с Путиным. Не исключено, что Трамп оговорился.

Украина и РФ "должны обменяться территориями", считает Дональд Трамп. По его мнению, Зеленскому, мол, необходимо будет подписать определенный документ для завершения войны.

Украина не будет отдавать России свои территории, сказал Владимир Зеленский. Президент призвал США и Европу продолжить работу для поиска решения, направленного на реальные результаты и длительный мир.

Духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, уверен, что встреча лидеров США и России на Аляске может быть успешной. Это произойдет, если она приведет к усилению давления на Путина из-за его отказа прекратить убийства в Украине.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

