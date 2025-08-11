Трамп объявил 'визите в Россию' и встрече с Путиным в пятницу

Трамп собирается провести переговоры с Путиным 15 августа.

Трамп объявил о встрече с Путиным в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

Трамп заявил, что "едет в Россию"

Возможно, Трамп оговорился

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о своем визите в страну-агрессор Россию в пятницу, 15 августа. Он собирается провести встречу с Владимиром Путиным. Не исключено, что Трамп оговорился.

Как сообщает Clash Report, об этом Трамп заявил журналистам в ходе брифинга в Белом доме.

"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал Трамп.

Не исключено, что Трамп оговорился. Его встреча с Путиным действительно должна состояться в пятницу, однако не в России, а на Аляске, которая является территорией США.

Что говорит эксперт

Путин стремится встретиться с Трампом, но не с Зеленским, сказал в интервью Главреду политолог Максим Розумный. По его словам, это связано с негативным отношением Путина к Зеленскому и непредсказуемому поведению президента Украины в случае их встречи.

"Зеленский потенциально несет для него репутационные риски и способен создать ситуацию, где Путин будет чувствовать себя некомфортно. Поэтому он будет этого избегать. Единственный вариант, когда Путин может согласиться на встречу с Зеленским, - это в тройном формате с Трампом, и то только на финальном этапе, когда уже все согласовано и остается формально подписать документ и выйти на камеры с заявлением, что дело завершено", - считает Розумный.

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Встреча Трампа и Путина – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп на днях объявил, что его встреча с Путиным состоится 11 августа на Аляске. Будут обсуждаться вопросы прекращения войны России против Украины. Кремль подтвердил визит Путина на Аляску.

Украина и РФ "должны обменяться территориями", считает Дональд Трамп. По его мнению, Зеленскому, мол, необходимо будет подписать определенный документ для завершения войны.

Украина не будет отдавать России свои территории, сказал Владимир Зеленский. Президент призвал США и Европу продолжить работу для поиска решения, направленного на реальные результаты и длительный мир.

