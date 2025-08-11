Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

Андрей Ганчук
11 августа 2025, 18:00обновлено 11 августа, 18:30
227
Трамп собирается провести переговоры с Путиным 15 августа.
Трамп объявил 'визите в Россию' и встрече с Путиным в пятницу
Трамп объявил о встрече с Путиным в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Трамп заявил, что "едет в Россию"
  • Возможно, Трамп оговорился

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о своем визите в страну-агрессор Россию в пятницу, 15 августа. Он собирается провести встречу с Владимиром Путиным. Не исключено, что Трамп оговорился.

Как сообщает Clash Report, об этом Трамп заявил журналистам в ходе брифинга в Белом доме.

видео дня

"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал Трамп.

Не исключено, что Трамп оговорился. Его встреча с Путиным действительно должна состояться в пятницу, однако не в России, а на Аляске, которая является территорией США.

Что говорит эксперт

Путин стремится встретиться с Трампом, но не с Зеленским, сказал в интервью Главреду политолог Максим Розумный. По его словам, это связано с негативным отношением Путина к Зеленскому и непредсказуемому поведению президента Украины в случае их встречи.

"Зеленский потенциально несет для него репутационные риски и способен создать ситуацию, где Путин будет чувствовать себя некомфортно. Поэтому он будет этого избегать. Единственный вариант, когда Путин может согласиться на встречу с Зеленским, - это в тройном формате с Трампом, и то только на финальном этапе, когда уже все согласовано и остается формально подписать документ и выйти на камеры с заявлением, что дело завершено", - считает Розумный.

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Встреча Трампа и Путина – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп на днях объявил, что его встреча с Путиным состоится 11 августа на Аляске. Будут обсуждаться вопросы прекращения войны России против Украины. Кремль подтвердил визит Путина на Аляску.

Украина и РФ "должны обменяться территориями", считает Дональд Трамп. По его мнению, Зеленскому, мол, необходимо будет подписать определенный документ для завершения войны.

Украина не будет отдавать России свои территории, сказал Владимир Зеленский. Президент призвал США и Европу продолжить работу для поиска решения, направленного на реальные результаты и длительный мир.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

18:00Мир
Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

17:43Украина
Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

17:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Последние новости

18:04

Почему Аляска принадлежала России: история, которую в РФ не хотели бы вспоминать

18:00

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

17:54

Засор в сливе прочистится за минуту: ушлый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

17:43

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

17:40

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
17:30

Почему нельзя проходить мимо церкви 12 августа: приметы, которые нельзя нарушать

17:17

Акции Rheinmetall выросли в 14 раз после начала войны в Украине - подробности

17:17

Минздрав обещает начислить 200 тыс грн медикам Украины: что известно о программе

17:08

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 летВидео

Реклама
17:01

"Россияне снова нападут": в ВСУ сомневаются в окончании войны - The Independent

16:58

Банки больше не "взорвутся": точное время, когда переворачивать консервациюВидео

16:38

На звезду "Холостяка" напал насильник - в Сети жертву сделали виноватойВидео

16:11

Зеленский созвонился с премьером Индии Моди: первые детали разговора

16:09

Секрет долговременных отношений: Forbes назвал ключ к крепкому счастливому браку

15:56

Унитаз заблестит за считанные минуты: очень простой и доступный способВидео

15:48

Где спрятано число 94: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы его заметить

15:29

Таких цен еще не было: украинцев предупредили о подорожании хлеба

15:28

"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

14:58

Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецептВидео

14:44

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

Реклама
14:43

Маричка Падалко рассказала, какой проблемный вопрос в браке обсуждает с психологом

14:00

Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт

13:57

Обязательно ли женщин хоронить в платке: священник ответилВидео

13:54

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастетВидео

13:36

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

13:07

Как улучшить качество сна и перестать просыпаться ночью - древний индийский метод

12:48

На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

12:45

С Днем Молодежи - прикольные картинки и поздравления

12:39

Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом

12:28

Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

12:06

Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

12:00

Еще хуже, чем в СССР: Загородний описал возможную судьбу РоссииВидео

11:51

Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют

11:40

Любимцы судьбы: 5 знаков зодиака, которым везет от природы

11:37

Улетная закуска: намазка на хлеб из простейших ингредиентов - идеальный завтракВидео

11:35

Почему белые акулы имеют белый живот: его роль удивит всех

11:27

Обмен территориями между Украиной и РФ в обмен на мир - появился тревожный прогноз

11:11

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

10:52

Россия хочет заключить сделку с Трампом: эксперт рассказал о маневрах Путина

10:44

Вода не уходит в ванной: два простых средства решат проблему за час

Реклама
10:34

В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

10:24

"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

10:21

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

10:01

Гороскоп на завтра 12 августа: Ракам - неудачи, Рыбам - потери

09:58

Почему "мирный план" Трампа обреченмнение

09:52

Совсем не связано с виноградом - раскрыт секрет названия города ИзюмВидео

09:50

Как сделать, чтобы в гараже не было сырости: 3 решения проблемыВидео

09:48

Пошла на крайности: как Наташа Королева выбивает гражданство РФ для мамы

09:38

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

09:03

"Мы неправильно понимаем его подход": что задумал Трамп насчет войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять