Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.

Зеленский выступил с жестким заявлением/ коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из видео

Основные тезисы Зеленского:

Украина не согласится на территориальные уступки

Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины, и отступать от этого никто не будет

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках нашего государства в обмен на прекращение огня. Он подчеркнул, что это исключено.

Об этом глава Украинского государства заявил в утреннем видеообращении 9 августа. Зеленский отметил, что никто не будет отступать от Конституции Украины.

"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина готова вместе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами работать ради "реального и, главное, длительного" мира.

"Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну надо заканчивать. Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никакие дедлайны, и именно это проблема, а не что-то другое", - подчеркнул Зеленский.

Глава Украинского государства отметил, что Киев готов "к реальным решениям, которые могут дать мир". В то же время он подчеркнул, что если какие-то решения будут приниматься против Украины и без Украины, то это будут "решения против мира, которые ничего не дадут".

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата и украинского чиновника сообщало, что Путин может предложить, чтобы Россия официально взяла под контроль часть оккупированной ею украинской территории в обмен на вывод своих войск из других районов Украины.

Сдача Донбасса будет нести большие риски для Украины

Аналитики американского Института изучения войны в своем отчете отметили, что если Украина согласится отдать стране-агрессору России все территории Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня, то таким образом Украине придется отказаться от важного "пояса крепостей", который строился здесь с 2014 года и на протяжении 11 лет сдерживал российских оккупантов.

Специалисты проанализировали сообщения в медиа о вероятных требованиях российского диктатора Владимира Путина для прекращения огня в Украине, среди которых - Крым и Донбасс.

""Пояс крепостей" Украины в течение последних 11 лет был главным препятствием для территориальных амбиций Кремля в Украине. Он состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль шоссе H-20 Константиновка-Славянск, с общей довоенной численностью населения более 380 537 человек", - пояснили в ISW.

Саммит Трампа и Путина - последние новости

Ранее в СМИ сообщали, что Путин будет требовать вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше. Взамен Путин готов прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии фронта, пишет Bloomberg.

Как ранее сообщал Главред, Трамп сделал срочные заявления о территориальных уступках и подписании мирного договора. В ближайшее время Трамп планирует встретиться с Путиным, а в ближайшие недели может состояться трехсторонняя встреча с Зеленским.

Напомним, Трамп объявил дату и место встречи с Путиным - стало известно, будет ли там Зеленский. Высокопоставленные чиновники США, Украины и ЕС проведут встречу в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

