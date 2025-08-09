Укр
Алиев, Пашинян и Трамп подписали историческое трехстороннее мирное соглашение

Сергей Кущ
9 августа 2025, 00:11
24
Документ направлен на нормализацию отношений между странами.
Алиев, Пашинян и Трамп подписали историческое трехстороннее мирное соглашение
Алиев, Пашинян и Трамп подписали историческое трехстороннее мирное соглашение / Фото: скриншот

Вы узнаете:

  • На каких условия Трамп помирил 2 страны
  • Текст соглашения состоит из 17 пунктов и пока остается конфиденциальным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали историческое мирное соглашение между своими странами. Посредником выступил президент США Дональд Трамп.

Сегодня, 8 августа, в Вашингтоне было подписано несколько документов, среди которых ключевым стало рамочное двустороннее соглашение между Арменией и Азербайджаном, пишет Главред со ссылкой на трансляцию подписания соглашения.

видео дня

Его текст состоит из 17 пунктов и пока остается конфиденциальным, однако некоторые детали уже известны. Документ направлен на нормализацию отношений между странами путем взаимного признания суверенитета и территориальной целостности, а также предусматривает развитие экономического сотрудничества.

Важным элементом соглашения является создание транзитного маршрута через Зангезурский коридор, который соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом Нахичевань. По данным СМИ, соглашение содержит положения об отказе сторон от международных исков и запрет на размещение войск третьих стран на общей границе.

Другие пункты, которые ранее появлялись в медиа обоих государств, касаются определения линии границы, обмена пленными и внедрения мер для поддержки беженцев и внутренне перемещенных лиц. Таким образом, документ должен стать комплексной основой для урегулирования длительного конфликта и налаживания сотрудничества между двумя странами.

Военная операция Азербайджана в Карабахе

19 сентября Азербайджан сделал заявление о запуске "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе. Азербайджанские войска наносили удары по позициям армии Армении и подконтрольных Еревану военных формирований "Нагорно-Карабахской республики".

На следующий день, 20 сентября, Азербайджан объявил о завершении операции. Министерство обороны опубликовало заявление о капитуляции Армении и контролируемых ею вооруженных формирований "НКР". Договоренности сторон предусматривают полный вывод всех армянских войск из Карабаха.

Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, а в Армении начались протесты. Азербайджанский президент Ильхам Алиев сказал, что идет разоружение незаконных армянских военных формирований в Карабахе.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что он удовлетворен прекращением огня в Карабахе. Его представитель Дмитрий Песков назвал ситуацию в Карабахском районе внутренним делом Азербайджана, поскольку эта территория принадлежит Баку. Таким образом, Москва фактически поддержала капитуляцию своего союзника Армении и подконтрольных Еревану незаконных вооруженных формирований.

Азербайджан новости Армении Война в Карабахе
