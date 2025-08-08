Путин потребует вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше - СМИ

Взамен Путин готов прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии фронта, пишет Bloomberg.

https://glavred.info/ukraine/putin-potrebuet-vyvoda-vsu-iz-dvuh-oblastey-a-ne-ih-chetyreh-kak-ranshe-smi-10688273.html Ссылка скопирована

Путин потребует вывода ВСУ из двух областей, а не их четырех / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скрин с YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Что написано в статье Bloomberg:

Путин требует, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей

Условия и детали возможного соглашения могут меняться

США и РФ работают над соглашением о прекращении войны в Украине, которое закрепит оккупацию ее территорий российской армией. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова людей, знакомых с этим вопросом.

По данным СМИ, именно это будет обсуждаться во время личной встречи Дональда Трампа и диктатора Путина на следующей неделе. Сейчас Вашингтон пытается получить от Киева и его европейских союзников поддержку этой неопределенной сделки.

видео дня

Кремлевский правитель Путин требует, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей, а также отказалась от оккупированного Крыма. Взамен Москва прекратит наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях "вдоль текущих линий фронта". Напомним, ранее Россия заявляла о намерении захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области полностью.

В статье отмечается, что такое развитие событий стало бы значительным достижением для Путина, который уже давно стремится к прямым переговорам с США без Украины и ее партнеров. Между тем Европа опасается, что именно ей придется контролировать соблюдение перемирия, пока Россия будет восстанавливать свой военный потенциал.

Собеседники отметили, что условия и детали возможного соглашения еще не окончательно сформированы и могут меняться. Его цель - заморозить активную фазу войны, создав условия для перемирия и дальнейших технических переговоров об окончательном урегулировании.

Пока остается неясным, согласится ли Путин принять участие в трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским, запланированной на следующую неделю, даже если достигнет договоренностей с президентом США. По словам источников, многие чиновники относятся скептически к его готовности завершить войну и сомневаются, что он действительно заинтересован в мирном урегулировании, которое не будет соответствовать его амбициям.

Планы по прекращению огня в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты Sky News ранее написали, что Кремль отказывается от трехсторонних переговоров Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Путин, мол, готов встретиться с Трампом, но "не хочет" говорить с Зеленским.

Украина готова к прекращению огня по линии фронта, но не признает оккупированные территории "российскими", и не приемлет международного "признания" этих земель, написали журналисты The Telegraph. Подобные "инициативы" противоречат украинской Конституции.

В российско-украинской войне может наступить временная заморозка, считает премьер Польши Дональд Туск. Впрочем, по его словам, вряд ли пока можно делать прогнозы о полноценном завершении войны.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред