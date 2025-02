Кремль хочет захватить три крупных украинских города – ISW

Кратко:

У Кремля нет возможности захватить крупные города военным путем, поэтому РФ требует от Украины отказаться от Запорожья, Херсона и Краматорска через политическое давление и переговоры. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным ISW, Россия продолжает заявлять о намерении захватить Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области полностью. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.), остаются под контролем Украины.

Аналитики отмечают, что оккупация этих территорий приведет к масштабной гуманитарной катастрофе, поскольку Россия, вероятно, применит те же методы репрессий, депортаций и принудительной ассимиляции, которые использует на уже захваченных территориях.

Однако военное наступление России фактически остановилось - армия несет значительные потери в технике и живой силе. Поэтому Кремль пытается использовать дипломатическое давление и пропаганду, чтобы заставить Украину пойти на уступки и отказаться от контроля над своими городами.

"Риторика Лаврова, скорее всего, является попыткой достичь путем переговоров того, чего российские военные не могут достичь силой", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, представители страны-агрессора России и США проведут новую встречу 27 февраля в Стамбуле. Она будет касаться вопроса работы посольств.

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что война в Украине может закончиться через несколько недель. По его словам, темой будущих переговоров между Россией и Соединенными Штатами должен стать вопрос о том, на что Москва готова пойти для завершения войны в Украине. Аналогичный вопрос необходимо задать и официальному Киеву.

Трамп уверен, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны работать вместе, чтобы прекратить войну в Украине. Он отметил, что страна-агрессор Россия заинтересована в подписании соглашения.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.