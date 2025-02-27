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Кремль хочет захватить три крупных украинских города – ISW

Анна Ярославская
27 февраля 2025, 06:56
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У РФ нет возможности захватить города военным путем, поэтому Кремль хочет заполучить их путем ультиматумов.
Владимир Путин, армия РФ
Россия стремится захватить украинские города через ультиматумы, а не военным путем / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

Кратко:

  • Россия хочет получить контроль над четырьмя областями Украины
  • Оккупация приведет к гуманитарной катастрофе

У Кремля нет возможности захватить крупные города военным путем, поэтому РФ требует от Украины отказаться от Запорожья, Херсона и Краматорска через политическое давление и переговоры. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По данным ISW, Россия продолжает заявлять о намерении захватить Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области полностью. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. человек), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.), остаются под контролем Украины.

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Аналитики отмечают, что оккупация этих территорий приведет к масштабной гуманитарной катастрофе, поскольку Россия, вероятно, применит те же методы репрессий, депортаций и принудительной ассимиляции, которые использует на уже захваченных территориях.

Однако военное наступление России фактически остановилось - армия несет значительные потери в технике и живой силе. Поэтому Кремль пытается использовать дипломатическое давление и пропаганду, чтобы заставить Украину пойти на уступки и отказаться от контроля над своими городами.

"Риторика Лаврова, скорее всего, является попыткой достичь путем переговоров того, чего российские военные не могут достичь силой", - говорится в сообщении.

Переговоры с Россией - последние новости

Как сообщал Главред, представители страны-агрессора России и США проведут новую встречу 27 февраля в Стамбуле. Она будет касаться вопроса работы посольств.

Государственный секретарь США Марко Рубио не исключил, что война в Украине может закончиться через несколько недель. По его словам, темой будущих переговоров между Россией и Соединенными Штатами должен стать вопрос о том, на что Москва готова пойти для завершения войны в Украине. Аналогичный вопрос необходимо задать и официальному Киеву.

Трамп уверен, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны работать вместе, чтобы прекратить войну в Украине. Он отметил, что страна-агрессор Россия заинтересована в подписании соглашения.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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