Дочь Тони Матвиенко прокомментировала избиение матери

Вкратце:
- Тоню Матвиенко избил таксист
- Ульяна, дочь артистки, высказалась о том, кто атаковал ее мать
1 июля украинская певица Тоня Матвиенко сообщила о вопиющем случае который произошел с ней во время поездки на такси: водитель одной из популярных компаний-перевозчиков позволял себе неуместные комментарии во время дороги, а затем, когда артистка вышла, ударил ее в голову и плече.
Об этом Матвиенко сообщила на своих страницах в социальных сетях. После инцидента звездную маму решила поддержать ее дочь Ульяна.
В своем блоге в Instagram она опубликовала фото обидчика Матвиенко со спины, а также номер его автомобиля с подписью: "Вчера моей маме дал в голову этот [негодяй]. Поэтому, если вдруг увидите на улице эту машину - знайте: внутри - черт".
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О персоне: Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
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