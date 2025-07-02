Дочь Тони Матвиенко прокомментировала избиение матери

Девушка не осталась в стороне инцидента с таксистом-дебоширом.

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Тоня Матвиенко новости - дочь певицы прокомментировала избиение матери / коллаж: Главред, фото: facebook.com/TonyaMatvienko

Вкратце:

Тоню Матвиенко избил таксист

Ульяна, дочь артистки, высказалась о том, кто атаковал ее мать

1 июля украинская певица Тоня Матвиенко сообщила о вопиющем случае который произошел с ней во время поездки на такси: водитель одной из популярных компаний-перевозчиков позволял себе неуместные комментарии во время дороги, а затем, когда артистка вышла, ударил ее в голову и плече.

Об этом Матвиенко сообщила на своих страницах в социальных сетях. После инцидента звездную маму решила поддержать ее дочь Ульяна.

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В своем блоге в Instagram она опубликовала фото обидчика Матвиенко со спины, а также номер его автомобиля с подписью: "Вчера моей маме дал в голову этот [негодяй]. Поэтому, если вдруг увидите на улице эту машину - знайте: внутри - черт".

Тоня Матвиенко новости - дочь певицы прокомментировала избиение матери / instagram.com/8.23.88

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