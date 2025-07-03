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"Я не хорошая девочка": Алена Шоптенко удивила признанием

Алена Кюпели
3 июля 2025, 11:39обновлено 3 июля, 12:15
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Украинская танцовщица Шоптенко удивила признанием о своей личности.
Алена Шоптенко
Алена Шоптенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko

Кратко:

  • Какое признание сделала Алена Шоптенко
  • Что не знали о ней телезрители

Украинская известная танцовщица и хореограф Елена Шоптенко удивила необычным признанием о том, какой она человек.

Как написала танцовщица на своей странице в Instagram, в ней очень много злости, которая годами помогала ей побеждать на паркете. Однако после того, как Алена завершила свою танцевальную карьеру, ее злость никуда не делась. "Она осталась во мне ждать, пока я научусь с ней жить", - рассказывает Шоптенко.

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Алена Шоптенко удивила признанием
Алена Шоптенко удивила признанием / Фото Instagram/alena_shoptenko

"Самое худшее, что можно сделать со своей злостью, это "душить ее внутри". Она, как чайник, нагревается медленно, а потом выкипает и может обжечь всех вокруг", - говорит она.

Алена Шоптенко удивила признанием
Алена Шоптенко удивила признанием / Фото Instagram/alena_shoptenko

"С этой темой я работаю давно и вы меня знаете лишь благодаря тому, что эта спортивная злость толкала меня вперед. Однако было тяжело признать то, что я - злой человек, а не хорошая девочка, которая всегда в хорошем настроении и проглотить любую боль", - рассказывает она.

Алена Шоптенко удивила признанием
Алена Шоптенко удивила признанием / Фото Instagram/alena_shoptenko

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.

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Кто такая Алена Шоптенко?

Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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