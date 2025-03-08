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Танцовщица Шоптенко впервые раскрыла диагноз сына

Алена Кюпели
8 марта 2025, 13:36
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Алена Шоптенко решила выяснить, насколько одаренный ее сын Алексей.
Алена Шоптенко озвучила диагноз сына
Алена Шоптенко озвучила диагноз сына / Коллаж Главред, фото Instagram/alena_shoptenko

Кратко:

  • Сын Алены Шоптенко обожает математику
  • Какой у него IQ
  • Какой диагноз поставили мальчику

Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко впервые рассказала о диагнозе своего сына.

На своей странице в Instagram, танцовщица решила поделиться историей того, как она занялась обследованием своего сына Алексея. "Помните, я решила проверить Алексея на "одаренность", - обращается она к своим фоловерам.

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По словам Шоптенко, такая проверка проходила в несколько этапов: три встречи с ребенком (разговоры с психологами и тестирование), встреча с самой Аленой, разговорами с учителями в школе и заполнениями психологических опросников.

Алена Шоптенко откровенно рассказала о диагнозе сына
Алена Шоптенко откровенно рассказала о диагнозе сына / Скриншот Instagram/alena_shoptenko

"Это был тест не только сугубо на определение одаренности ребенка, но и для понимания его ментального состояния. Ну и на проверку СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Сами понимаете", - написала Алена.

Алена Шоптенко откровенно рассказала о диагнозе сына
Алена Шоптенко откровенно рассказала о диагнозе сына / Скриншот Instagram/alena_shoptenko

Она также добавила, что решилась на такую проверку из-за особенной любви мальчика и его способностям к математике.

"Он считает очень хорошо, он уже интересуется, знает, как делить, умножать. Знает, как работать с минусом. Для первого класса это, скажем так, достаточно хорошо. И мне стало интересно, действительно ли это какие-нибудь необычные способности. Плюс мне было важно понять, что происходит с поведением Алексея, ведь в школе у ​​нас начались некоторые проблемы. Я уже несколько раз была в школе, разговаривала с учителями. Им тяжело с ним справляться", - добавила Шоптенко.

Как оказалось по результатам теста, уровень IQ Алексея выше среднего. При этом тест он проходил не на родном языке.

"Однако ему еще и определили" F92. Смешанный расстройство поведения и эмоций. И нужно над этим работать. И тут я, мягко говоря, очень расстроилась, потому что считала его резкие перепады настроения и экспрессивность особенностью темперамента и развития. Ну не знаю, до сих пор перевариваю", - отметила Алена Шоптенко.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что хореограф Алена Шоптенко получила сложную травму - разрыв двух связок коленного сустава. Артистке сделали операцию и установили в ногу титановый крюк.

Ранее также Алена Шоптенко высказалась про бывшего мужа - танцора-воина Дмитрия Дикусара.

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Кто такая Алена Шоптенко?

Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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