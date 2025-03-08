Танцовщица Шоптенко впервые раскрыла диагноз сына

Кратко:
- Сын Алены Шоптенко обожает математику
- Какой у него IQ
- Какой диагноз поставили мальчику
Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко впервые рассказала о диагнозе своего сына.
На своей странице в Instagram, танцовщица решила поделиться историей того, как она занялась обследованием своего сына Алексея. "Помните, я решила проверить Алексея на "одаренность", - обращается она к своим фоловерам.
По словам Шоптенко, такая проверка проходила в несколько этапов: три встречи с ребенком (разговоры с психологами и тестирование), встреча с самой Аленой, разговорами с учителями в школе и заполнениями психологических опросников.
"Это был тест не только сугубо на определение одаренности ребенка, но и для понимания его ментального состояния. Ну и на проверку СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Сами понимаете", - написала Алена.
Она также добавила, что решилась на такую проверку из-за особенной любви мальчика и его способностям к математике.
"Он считает очень хорошо, он уже интересуется, знает, как делить, умножать. Знает, как работать с минусом. Для первого класса это, скажем так, достаточно хорошо. И мне стало интересно, действительно ли это какие-нибудь необычные способности. Плюс мне было важно понять, что происходит с поведением Алексея, ведь в школе у нас начались некоторые проблемы. Я уже несколько раз была в школе, разговаривала с учителями. Им тяжело с ним справляться", - добавила Шоптенко.
Как оказалось по результатам теста, уровень IQ Алексея выше среднего. При этом тест он проходил не на родном языке.
"Однако ему еще и определили" F92. Смешанный расстройство поведения и эмоций. И нужно над этим работать. И тут я, мягко говоря, очень расстроилась, потому что считала его резкие перепады настроения и экспрессивность особенностью темперамента и развития. Ну не знаю, до сих пор перевариваю", - отметила Алена Шоптенко.
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Напомним, ранее Главред писал о том, что хореограф Алена Шоптенко получила сложную травму - разрыв двух связок коленного сустава. Артистке сделали операцию и установили в ногу титановый крюк.
Ранее также Алена Шоптенко высказалась про бывшего мужа - танцора-воина Дмитрия Дикусара.
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Кто такая Алена Шоптенко?
Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
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