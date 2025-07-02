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Кто стоит за уменьшением помощи Украине: нардеп сделал жесткое заявление

Руслан Иваненко
2 июля 2025, 21:30
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Депутат призывает Европу активнее участвовать в производстве оружия и поддержке Украины в войне.
Кто стоит за уменьшением помощи Украине: нардеп сделал жесткое заявление
Народный депутат отмечает важность сохранения запасов Patriot и HIMARS / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Читайте в материале:

  • Почему США приостановили поставки оружия Украине и как это влияет на фронт
  • Как конфликт на Ближнем Востоке сказался на поддержке Украины
  • Какие запасы оружия остаются и почему их может не хватить

Народный депутат от "Голоса" Роман Костенко призвал Европу активнее участвовать в производстве вооружения и поддержке Украины. Об этом он заявил в эфире Radio NV, комментируя уменьшение поставок ракет и боеприпасов из США.

Костенко отметил, что нынешняя администрация США приостановила поставки высокоточных боеприпасов, которые ранее были запланированы предыдущим правительством. Он также обратил внимание на влияние конфликта между Израилем и Ираном, из-за которого часть оружия была перенаправлена именно на Ближний Восток.

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"То, что я последнее видел, - они приходили, есть они. У нас есть некоторый запас, так же и по "Петриотам". Но если в дальнейшем будет приостановлено, то наш запас иссякнет", - сказал Костенко, отметив важность ракет Patriot и HIMARS для украинской обороны.

Он также подчеркнул, что Украина предлагала США совместно добывать полезные ископаемые, надеясь на увеличение военной помощи, однако фактически поставки оружия сокращаются.

HIMARS инфографика
HIMARS / Инфографика: Главред

"Две страны, которые на нас напали, - гаранты Будапештского меморандума: одни забирают у нас территории, пытаются, а одни забрали у нас полезные ископаемые. Вот и вся цена международным договорам. Поэтому здесь нужно работать, делать выводы и я думаю, что работать больше с Европой. И искать, самое главное, средства", - подытожил депутат.

Приостановка военной помощи США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Пентагона Пит Хегсет распорядился временно остановить поставки ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений относительно собственных резервов вооруженных сил США. Эту информацию уже подтвердили в Белом доме.

Решение Вашингтона вызывает серьезное беспокойство в Киеве, ведь без американской поддержки значительно ослабляется система противовоздушной обороны Украины, что затрудняет отражение масштабных российских атак с воздуха, пишет The New York Times.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о приостановлении американской военной помощи для Украины. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего обращения.

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Что такое ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) - совокупность технических средств, участвующих в ведении боевых действий по отражению нападения воздушного противника (уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других средств), прикрытию группировок своих войск и об'объектов тыла от ударов с воздуха, ведения борьбы с его воздушными десантами и аэромобильными войсками; запрета противнику ведения воздушной разведки, а также содействия завоеванию и удержанию господства в воздухе, передает Википедия.

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