Кто стоит за уменьшением помощи Украине: нардеп сделал жесткое заявление

Читайте в материале:
- Почему США приостановили поставки оружия Украине и как это влияет на фронт
- Как конфликт на Ближнем Востоке сказался на поддержке Украины
- Какие запасы оружия остаются и почему их может не хватить
Народный депутат от "Голоса" Роман Костенко призвал Европу активнее участвовать в производстве вооружения и поддержке Украины. Об этом он заявил в эфире Radio NV, комментируя уменьшение поставок ракет и боеприпасов из США.
Костенко отметил, что нынешняя администрация США приостановила поставки высокоточных боеприпасов, которые ранее были запланированы предыдущим правительством. Он также обратил внимание на влияние конфликта между Израилем и Ираном, из-за которого часть оружия была перенаправлена именно на Ближний Восток.
"То, что я последнее видел, - они приходили, есть они. У нас есть некоторый запас, так же и по "Петриотам". Но если в дальнейшем будет приостановлено, то наш запас иссякнет", - сказал Костенко, отметив важность ракет Patriot и HIMARS для украинской обороны.
Он также подчеркнул, что Украина предлагала США совместно добывать полезные ископаемые, надеясь на увеличение военной помощи, однако фактически поставки оружия сокращаются.
"Две страны, которые на нас напали, - гаранты Будапештского меморандума: одни забирают у нас территории, пытаются, а одни забрали у нас полезные ископаемые. Вот и вся цена международным договорам. Поэтому здесь нужно работать, делать выводы и я думаю, что работать больше с Европой. И искать, самое главное, средства", - подытожил депутат.
Приостановка военной помощи США - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Пентагона Пит Хегсет распорядился временно остановить поставки ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений относительно собственных резервов вооруженных сил США. Эту информацию уже подтвердили в Белом доме.
Решение Вашингтона вызывает серьезное беспокойство в Киеве, ведь без американской поддержки значительно ослабляется система противовоздушной обороны Украины, что затрудняет отражение масштабных российских атак с воздуха, пишет The New York Times.
Кроме того, президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о приостановлении американской военной помощи для Украины. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего обращения.
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Что такое ПВО
Средства противовоздушной обороны (ПВО) - совокупность технических средств, участвующих в ведении боевых действий по отражению нападения воздушного противника (уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других средств), прикрытию группировок своих войск и об'объектов тыла от ударов с воздуха, ведения борьбы с его воздушными десантами и аэромобильными войсками; запрета противнику ведения воздушной разведки, а также содействия завоеванию и удержанию господства в воздухе, передает Википедия.
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