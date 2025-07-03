В магазинах продают фальшивое сливочное масло: как за секунды отличить подделку

Многие думают, что потребляют натуральное масло, хотя на самом деле покупают подделку.

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Как выбрать качественное сливочное масло / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Вы узнаете:

Что должно быть в составе сливочного масла

Как в магазине определить, что масло не натуральное

В магазинах обычно есть достаточно широкий выбор сливочного масла разных производителей. Но, как выяснилось, среди десяток пачек покупатели могут легко наткнуться на подделку, даже не подозревая этого.

Главред узнал, как быстро определить, какое масло является натуральным, а какое лучше не покупать. Как рассказала Киев24 доцент кафедры технологий молока и молочных продуктов НУПТ Анастасия Пухляк, важно обратить внимание на состав на упаковке.

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По ее словам, там не может быть ничего, кроме молока, или сливок. Если же в составе указаны СМЖ, растительные масла, эмульгаторы, стабилизаторы, загустители, ароматизаторы или консерванты - этот продукт точно не является натуральным.

Кроме этого Влада Миронова из Общественного контроля защиты прав потребителей советует обращать внимание на цену. Для изготовления масла нужно много молока, поэтому понятно, что пачка масла не может стоить дешево.

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О персоне: Анастасия Пухляк Анастасия Пухляк - доцент, кандидат технических наук, заместитель директора по учебной работе УНИ Пищевых технологий Украины.

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