Самая полезная ягода для кишечника: кому и сколько ее можно есть

Помимо клетчатки малина богата витамином С и антиоксидантами.

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Малина подходит для чувствительных желудков / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Добрые советы"

Кратко:

Малина подходит для чувствительных желудков

В чашке малины содержится около 7 г клетчатки - это половина суточной нормы

Большинство взрослых не потребляют достаточно клетчатки, но включение в рацион продуктов, богатых ею, таких как малина, может стать простым решением, пишет Главред.

Автор Youtube-канала "Добрые советы" также рассказал о полезных качествах малины.

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Помимо клетчатки малина богата витамином С и антиоксидантами, отметило издание Eatingwell. Малина подходит для чувствительных желудков, что делает ее идеальным вариантом для людей с проблемами пищеварения.

Хотя взрослому человеку нужно употреблять от 25 до 38 граммов клетчатки в день, более 90% женщин и 97% мужчин не соблюдают эту рекомендацию. При этом, данные свидетельствуют, что употребление достаточного количества клетчатки полезно для здоровья, включая здоровье кишечника, пищеварение, прочность костей, вес, риск нескольких хронических заболеваний и даже долголетие.

Малину для здоровья кишечника рекомендуют даже врачи. В частности, Уилл Булсевич рассказал, что в чашке малины содержится около 7 г клетчатки - это примерно половина суточной нормы.

Кроме того, как добавил Булсевич, малина богата такими питательными веществами, как "витамин С и полифенольные антиоксиданты… которые невероятно полезны" для здоровья.

"Несмотря на то, что в ягодах есть сахар, было показано, что они снижают вероятность развития диабета 2-го типа. А если у вас диабет 2-го типа, они могут помочь вам обратить его вспять", - отметил специалист.

Булсевич подчеркнул, что малина также содержит мало ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов. Хотя многие из этих конкретных типов углеводов полезны для людей со здоровым кишечником, было показано, что они усугубляют симптомы у тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника.

"Проще говоря, если у вас проблемы с пищеварением и вы восстанавливаете кишечник, вам следует наслаждаться малиной", - заключил он.

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