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Суперфрукт №1 для похудения: килограммы уйдут незаметно

Виталий Кирсанов
11 апреля 2025, 14:59
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Диетолог подробно объяснила, как именно малина способствует потере веса.
Суперфрукт №1 для похудения
Суперфрукт №1 для похудения / коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube-канала "Как быть всегда здоровым", unsplash

Кратко:

  • Малина богата клетчаткой
  • Малина обладает противовоспалительными свойствами

Диетолог Новелла Луи назвала фрукт №1, который может помочь похудеть. По ее словам, малина - отличный помощник в потере веса. Малина богата клетчаткой, содержит мало калорий и от природы сладкая. Об этом она написала в своей статье для eatingwell.com.

Автор Youtube-канала "Как быть всегда здоровым" также рассказал о полезных свойствах малины.

"Вопреки тому, что рекламируют некоторые диеты, попытка похудеть не означает, что вам нужно отказаться от фруктов", - отметила специалист.

При этом диетолог подробно объяснила, как именно малина способствует потере веса.

1. Богата клетчаткой. По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка малины содержит 8 граммов клетчатки. Клетчатка обеспечивает многочисленные преимущества для здоровья. Помимо содействия снижению веса, клетчатка помогает поддерживать регулярность стула, замедляет пищеварение и предотвращает внезапные скачки уровня сахара в крови для более стабильной энергии в течение дня.

2. Обладает противовоспалительными свойствами. Малина полна антиоксидантов. Согласно обзору 2022 года в журнале Antioxidants она содержит особые антиоксиданты, называемые антоцианами, а также является отличным источником витамина C. Антиоксиданты играют огромную роль в защите клеток организма, нейтрализуя вредные свободные радикалы и уменьшая воспаление, вызывающее болезни.

3. Естественно сладкая. Малина содержит натуральный сахар, который может удовлетворить вашу тягу к сладкому. Ешьте ее горстями или добавляйте в миску с йогуртом, овсянку, кексы и многое другое.

"Вопреки тому, что рекламируют некоторые диеты, попытка похудеть не означает, что вам нужно отказаться от фруктов. Малина - любимый фрукт для поддержки снижения веса, поскольку она низкокалорийна, богата клетчаткой и имеет натуральный сладкий вкус. Вы можете добавлять малину во все, от смузи и кексов до салатов и десертов", - подытожила диетолог.

Смотрите видео о полезных свойствах малины:

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