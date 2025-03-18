Фатальная ошибка погубит любимую ягоду: на какую высоту обрезать малину

На какую высоту нужно обрезать малину - нужно ли обрезать верхушки у малины.

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Что делать, если малина очень высокая / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/elenaiks, Pixabay/Ray_Shrewsberry

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Рекомендации по обрезке малины

Основные ошибки при обрезке малины

Сезонная обрезка малины направлена на формирование кустов с максимальной урожайностью. Выполнять эту процедуру рекомендуется при дневной температуре не ниже +5°C, до того как ветви начнут распускаться.

Когда начинают расти молодые боковые побеги, обрезку желательно прекратить или отложить на более поздний период. Удалению подлежат все обломанные или подмерзшие ветки. Верхушки здоровых и крепких побегов также нужно укоротить, так как именно они обеспечат будущий урожай, говорится в материале Главреда.

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Если на кусте есть повреждённые ветки, их нужно срезать до ближайшего здорового узла. Оптимальная высота куста составляет от одного до полутора метров, чтобы во время сбора урожая ветви не перегибались.

/ Главред

Рекомендации по обрезке малины

Засохшие верхушки свидетельствуют о повреждённых или незрелых ветвях. Здоровые побеги на срезе имеют зелёный цвет, мёртвые же — коричневые и ломкие.

Все ветви желательно укоротить на 10–20 см.

В каждом кусте должно оставаться 5–8 основных веток.

При траншейном способе выращивания на один погонный метр следует оставлять не более 14–16 крепких побегов с интервалом в 20–25 см.

В малинниках с обойной системой ветви располагаются с шагом в 10–15 см.

Основные ошибки при обрезке малины

Многие позволяют кустам расти свободно, как в дикой природе. Однако современные сорта значительно отличаются от старых и требуют правильной обрезки для повышения урожайности.

Сортовая малина без контроля обрастает побегами, что ослабляет растение и снижает его способность плодоносить.

Молодым побегам особенно нужна весенняя обрезка для повышения плодоношения, но начинающие садоводы часто игнорируют эту процедуру.

Нередко садоводы не запоминают названия сортов или теряют их описания, из-за чего не могут отличить однократно плодоносящие сорта от ремонтантных. Между тем, разные сорта требуют особого подхода к обрезке, что значительно влияет на урожайность и размер ягод.

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Что за ягода малина? Малина европейская, малина обыкновенная или просто малина - многолетний полукустарник род Рубус семейства Розовые (Rosaceae), подсемейство Rosoideae (Розанные, или Шиповниковые), сообщила "Википедия".

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