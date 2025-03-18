Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Фатальная ошибка погубит любимую ягоду: на какую высоту обрезать малину

Алексей Тесля
18 марта 2025, 20:51
89
На какую высоту нужно обрезать малину - нужно ли обрезать верхушки у малины.
малина
Что делать, если малина очень высокая / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/elenaiks, Pixabay/Ray_Shrewsberry

Главное:

  • Рекомендации по обрезке малины
  • Основные ошибки при обрезке малины

Сезонная обрезка малины направлена на формирование кустов с максимальной урожайностью. Выполнять эту процедуру рекомендуется при дневной температуре не ниже +5°C, до того как ветви начнут распускаться.

Когда начинают расти молодые боковые побеги, обрезку желательно прекратить или отложить на более поздний период. Удалению подлежат все обломанные или подмерзшие ветки. Верхушки здоровых и крепких побегов также нужно укоротить, так как именно они обеспечат будущий урожай, говорится в материале Главреда.

видео дня

Если на кусте есть повреждённые ветки, их нужно срезать до ближайшего здорового узла. Оптимальная высота куста составляет от одного до полутора метров, чтобы во время сбора урожая ветви не перегибались.

Когда пересаживать кусты ягод инфографика
/ Главред

Рекомендации по обрезке малины

Засохшие верхушки свидетельствуют о повреждённых или незрелых ветвях. Здоровые побеги на срезе имеют зелёный цвет, мёртвые же — коричневые и ломкие.

  • Все ветви желательно укоротить на 10–20 см.
  • В каждом кусте должно оставаться 5–8 основных веток.
  • При траншейном способе выращивания на один погонный метр следует оставлять не более 14–16 крепких побегов с интервалом в 20–25 см.
  • В малинниках с обойной системой ветви располагаются с шагом в 10–15 см.

Основные ошибки при обрезке малины

Многие позволяют кустам расти свободно, как в дикой природе. Однако современные сорта значительно отличаются от старых и требуют правильной обрезки для повышения урожайности.

Сортовая малина без контроля обрастает побегами, что ослабляет растение и снижает его способность плодоносить.

Молодым побегам особенно нужна весенняя обрезка для повышения плодоношения, но начинающие садоводы часто игнорируют эту процедуру.

Нередко садоводы не запоминают названия сортов или теряют их описания, из-за чего не могут отличить однократно плодоносящие сорта от ремонтантных. Между тем, разные сорта требуют особого подхода к обрезке, что значительно влияет на урожайность и размер ягод.

Больше новостей:

Что за ягода малина?

Малина европейская, малина обыкновенная или просто малина - многолетний полукустарник род Рубус семейства Розовые (Rosaceae), подсемейство Rosoideae (Розанные, или Шиповниковые), сообщила "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

малина сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Результаты переговоров Трампа с Путиным и условия мира: главные новости Украины (дайджест)

Результаты переговоров Трампа с Путиным и условия мира: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Прекращение ударов по энергетике: Зеленский объявил о решении Киева

Прекращение ударов по энергетике: Зеленский объявил о решении Киева

21:48Политика
ВСУ дали отпор войскам РФ, которых стянули к границе на Белгородщине - СНБО

ВСУ дали отпор войскам РФ, которых стянули к границе на Белгородщине - СНБО

21:23Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на апрель 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - разрыв, Рыбам - сплетни

Гороскоп Таро на апрель 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - разрыв, Рыбам - сплетни

Хитрая проверка IQ: найдите в метро спрятавшуюся собаку за 5 секунд

Хитрая проверка IQ: найдите в метро спрятавшуюся собаку за 5 секунд

Чем отличаются 2 парня: только гений головоломок найдет ответ за 23 секунды

Чем отличаются 2 парня: только гений головоломок найдет ответ за 23 секунды

В 100 раз вкуснее, чем в пиццерии: идеальное тесто для пиццы за считанные минуты

В 100 раз вкуснее, чем в пиццерии: идеальное тесто для пиццы за считанные минуты

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:00

Результаты переговоров Трампа с Путиным и условия мира: главные новости Украины (дайджест)

21:48

Прекращение ударов по энергетике: Зеленский объявил о решении Киева

21:28

"В чувствах": бывшая жена Дмитрия Комарова показала свое новое увлечение

21:26

Коля Серга впервые прокомментировал "секретную" должность в МИДе

21:23

ВСУ дали отпор войскам РФ, которых стянули к границе на Белгородщине - СНБО

Прекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ ГетьманПрекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ Гетьман
20:58

Трамп сделал первое заявление по итогам переговоров с Путиным

20:51

Фатальная ошибка погубит любимую ягоду: на какую высоту обрезать малину

20:35

Как сажать голубику - лучшие условия для здорового роста

19:59

Путин выдвинул Трампу требования для перемирия: что РФ хочет от Украины

Реклама
19:54

У Трампа раскрыли первые планы по завершению войны в Украине

19:30

Путин частично согласился на 30-дневное прекращение огня и дал команду войскам РФ

19:26

В Киеве рухнули цены на аренду квартир: какая стоимость жилья в марте

19:22

Фронтальная или вертикальная: эксперты сказали, какая стиральная машина лучше

19:20

Кремль пошел на "жест доброй воли": первые результаты переговоров Трампа и Путина

19:10

Игра Путина по поводу 30-дневного перемириямнение

18:52

Как прочистить трубу дымохода: на удивление простой способ работает безотказно

18:43

Мир "в обмен" на территории и сокращение ВСУ: у Зеленского сделали заявление

18:38

Путин заставил Трампа ждать час: в Sky News раскрыли детали звонка

18:25

Минск-1 и очень тяжелые месяцы для Украины: названы последствия отказа РФ от мираВидео

18:22

Мамин светлячок: невестка Ющенко показала самого маленького внука экс-президента

Реклама
18:01

В Германии проголосовали за изменение Конституции: тратить на Украину будут больше

17:40

РФ стягивает немалые силы: в ВСУ рассказали об угрозе для одной из областей

17:31

Как уйти раньше на пенсию в Украине: кому положено и в каком возрасте

17:07

Известковый налет исчезнет раз и навсегда: чем нужно обработать унитаз

16:50

Жал руку Путину и нападал на Украину: что известно о Бедросе Киркорове

16:42

Обезьяны делают это правильнее людей: назван "лучший способ" очистки бананов

16:36

"Неприятно, но факт": эксперт сказал, что будет, если Трамп не договорится с ПутинымВидео

16:36

Они приходят и уходят: Кейт Миддлтон высказалась про принца Уильяма

16:25

Морозная погода отступает: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

16:03

Чего ждать Украине от переговоров Трампа и Путина: в Раде раскрыли главные деталиВидео

16:01

Умер Бедрос Киркоров: причина смерти и где его нашли

15:42

"Украинцы пусть заткнут свои рты": что говорил Бедрос Киркоров о нападении РФ

15:35

19 марта нельзя ссориться и унывать: какой церковный праздник, приметы

15:28

РФ готовит новое масштабное наступление: ветеран рассказал, чего ждать украинцамВидео

15:10

Умер отец Филиппа Киркорова

15:10

Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо: рецепт за 7 минут

14:49

Куда девать опавшие листья с деревьев: неожиданное решение "желтой проблемы"

14:45

Штраф до 900 евро: почему в Греции запрещено носить туфли на шпильках

14:37

"Хотел вернуть Януковича во власть": скандального судью уволили из ОАСК

14:24

Евровидение-2025: место Украины в рейтинге лидеров и главные конкуренты

Реклама
14:21

Потянул 550 килограммов: украинский стронгмен установил новый мировой рекорд

13:49

В Белой Церкви произошла громкая стрельба в ТРЦ - есть пострадавший, деталиФото

13:41

Иракли Макацария показал кудрявого сына-красавчика

13:32

Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg

13:28

В Киеве общественный транспорт будет работать во время тревог

13:06

Простой рецепт идеальной праздничной буженины на пасхальный столВидео

13:03

Путин не будет отказываться от прекращения огня, но есть нюанс - ГетьманВидео

13:03

Высоты под контролем: аналитик прокомментировал слухи об окружении ВСУ на Курщине

12:28

Доллар перешел к росту в обменниках: свежий курс валют

12:22

Как правильно выбрать цыплят: важные правила, на которые обращают внимание единицы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять