Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россия и США готовятся к новым переговорам: стали известны детали

Юлия Закрепа
26 февраля 2025, 14:26
198
Новая встреча представителей России и США состоится 27 февраля в Стамбуле.
Россия и США готовятся к новым переговорам: стали известны детали
РФ и США проведут еще одни переговоры / коллаж: Главред, фото: МИД РФ, Белый Дом

Главное из материала:

  • Между США и Россией состоится новый раунд переговоров
  • Что будут обсуждать россияне и американцы

Представители страны-агрессора России и США проведут новую встречу. Она будет касаться вопроса работы посольств.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между США и Россией состоится новый раунд переговоров. Главной темой станет обсуждение работы посольств. По словам Лаврова, по итогам переговоров "будет понятно, насколько страны могут двигаться быстро и эффективно", сообщают росСМИ.

видео дня

Известно, что новая встреча представителей России и США состоится 27 февраля в Стамбуле.

"Представители встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправных действий прошлой администрации по созданию искусственных преград для деятельности российского посольства, ну а мы отвечали зеркально", - цинично рассказал Лавров о главной теме переговоров в Стамбуле.

Переговоры США и РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США и РФ не хотели участия Украины в переговорах в Саудовской Аравии. Исключение Киева и переговоров может иметь серьезные последствия. Главным модератором был принц Саудовской Аравии, который пытался сбалансировать интересы всех сторон. Однако результатом стало исключение Украины из дискуссий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии состоялись без участия Украины, но государство никогда не примет ультиматумы РФ.

Стало известно, чем завершились переговоры США и РФ в Саудовской Аравии 18 февраля. Пропагандистские СМИ пишут, что переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часов. Ушаков заявил, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости США мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

15:42Мир
Включены гарантии безопасности: Зеленский раскрыл детали соглашения с США

Включены гарантии безопасности: Зеленский раскрыл детали соглашения с США

15:36Политика
Украина и США пришли к согласию по ископаемым: основные положения соглашения

Украина и США пришли к согласию по ископаемым: основные положения соглашения

14:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Последние новости

15:43

Полтавский ГОК вернут государству: Минюст готовит обращение в суд – СМИ

15:42

В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

15:36

Включены гарантии безопасности: Зеленский раскрыл детали соглашения с США

15:30

Загадка для самых умных: чем отличаются две девушки

15:23

Остапчук показал жуткий прилет рядом с их домом

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
15:14

Остановка боев по линии соприкосновения: Лавров сделал циничное заявление

14:53

Украина и США пришли к согласию по ископаемым: основные положения соглашения

14:50

Оригинальный сюрприз сразит наповал: что подарить автомобилисту на день рождения

14:31

Оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть разрушения, пятеро погибших

Реклама
14:28

В Украину врывается потепление: синоптик рассказала, где ударит +11°C

14:26

Россия и США готовятся к новым переговорам: стали известны детали

14:25

Многие испытывали, но причину знают единицы: почему плита бьет током

14:09

Китайский гороскоп на март 2025: Крысам повезет во всем, Тиграм - стабильность

14:08

Сериалу "Тропиканка" 30 лет: как выглядят главные герои теленовеллы сегодня

13:47

На Киевщине "Шахед" попал в дом хирурга и журналистки: супруги погибли

13:22

Маричка Падалко показала эксклюзивные кадры со своим мужем-военным - причина

13:17

Зарабатывали на военнообязанных до $150 тысяч: полиция разоблачила работников ТЦК

13:15

"Мы слышали, как женщина умирала": очевидцы рассказали об ударе БпЛА под КиевомФотоВидео

13:09

Лучший подарок к 8 Марта - цветы! новости компании

12:32

От предательницы Анны Седоковой ушел еще один близкий человек - что произошло

Реклама
12:27

Как сейчас выглядит дочь самой пожилой роженицы Украины и почему хочет судиться с мамой

12:22

ВСУ нельзя идти в наступление: экс-глава Генштаба удивил заявлением

12:20

Нервные клетки не восстанавливаются: миф или реальность

12:08

В Украине ввели отключения света: в каких областях нет электроэнергии

12:06

"Человек большой души и сердца": на фронте погиб известный украинский режиссер

11:51

Что случилось с предательницей Снежаной Егоровой - детали

11:36

"Большая ошибка в истории": мирный план Трампа может сыграть на руку Путину

11:30

У Трампа могут отменить новые пакеты военной помощи для Украины - Defense Express

11:09

РФ придумала новую тактику атак "Шахедами": украинцев предупредили об опасности

11:05

"Не даем ничего": Трамп сказал, получит ли Украина военную помощь от США

10:57

Чем отличаются два хомяка: только остроглазые умники угадают за 29 секунд

10:46

Путин резко изменил риторику о Зеленском: в ISW назвали причину такого шага

10:43

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Тиграм - боль, Драконам - вина

10:31

Куда делся Гарик Кричевский - что происходит у артистаВидео

10:19

Тренды сумок 2025 - стильные аксессуары, которые изменят образ

10:18

Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

10:05

Новый способ переехать в США: Трамп анонсировал введение "золотых карт"

10:00

"Привет врагу": путинисты подожгли лидеру Би-2 квартиру в Москве

09:59

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

09:40

РФ ночью запустила более 170 "Шахедов": сколько целей удалось сбить защитникам

Реклама
09:30

Налоговая служба Германии открывает новые возможности для украинцев новости компании

09:14

Одна из самых массированных атак: дроны ударили по Краснодарскому краю РФВидео

09:14

Не обольщайтесь на улыбки: о неотвратимости пакта Трампа с Путиныммнение

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

08:51

Умер украинский танцор, который участвовал в "Дизель шоу" - причина

08:46

Армия РФ захватила село Новоочеретоватое в Донецкой области - DeepState

08:29

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Россия может получить еще больше оружия от КНДР - ISW

08:10

Истерия из-за Украины будет продолжатьсямнение

08:03

"Советский человек": стало известно об истинной позиции Софии Ротару

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять