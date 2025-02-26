Россия и США готовятся к новым переговорам: стали известны детали

Новая встреча представителей России и США состоится 27 февраля в Стамбуле.

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РФ и США проведут еще одни переговоры / коллаж: Главред, фото: МИД РФ, Белый Дом

Главное из материала:

Между США и Россией состоится новый раунд переговоров

Что будут обсуждать россияне и американцы

Представители страны-агрессора России и США проведут новую встречу. Она будет касаться вопроса работы посольств.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между США и Россией состоится новый раунд переговоров. Главной темой станет обсуждение работы посольств. По словам Лаврова, по итогам переговоров "будет понятно, насколько страны могут двигаться быстро и эффективно", сообщают росСМИ.

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Известно, что новая встреча представителей России и США состоится 27 февраля в Стамбуле.

"Представители встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправных действий прошлой администрации по созданию искусственных преград для деятельности российского посольства, ну а мы отвечали зеркально", - цинично рассказал Лавров о главной теме переговоров в Стамбуле.

Переговоры США и РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США и РФ не хотели участия Украины в переговорах в Саудовской Аравии. Исключение Киева и переговоров может иметь серьезные последствия. Главным модератором был принц Саудовской Аравии, который пытался сбалансировать интересы всех сторон. Однако результатом стало исключение Украины из дискуссий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии состоялись без участия Украины, но государство никогда не примет ультиматумы РФ.

Стало известно, чем завершились переговоры США и РФ в Саудовской Аравии 18 февраля. Пропагандистские СМИ пишут, что переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часов. Ушаков заявил, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо.

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