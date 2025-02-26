Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Не даем ничего": Трамп сказал, получит ли Украина военную помощь от США

Анна Ярославская
26 февраля 2025, 11:05
471
Президент США уверен, что когда перемирие будет подписано, Кремль не станет его нарушать.
Дональд Трамп, военная помощь
Дональд Трамп высказался о военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, скриншот, pixabay.com

Главное:

  • США не предлагают Украине военную помощь
  • Трамп уверен, что Кремль не станет нарушать перемирие

Президент США Дональд Трамп отказался озвучить, какую военную помощь Украине предоставит Америка в рамках мирного соглашения. По его словам, по состоянию на сегодня Штаты не предлагают ничего, а гарантии безопасности должны в большей степени быть ответственностью стран Европы.

На пресс-конференции в Белом доме 26 февраля у Трампа спросили, окажут ли США военную поддержку Украине в будущем согласно мирному соглашению. Трамп ответил, что переговоры по этому поводу продолжаются, но, по его мнению, за это должна в основном отвечать Европа.

видео дня

Кроме того, Трамп уверен, что когда перемирие будет подписано, Кремль не станет его нарушать.

"Вы говорите об общей безопасности для Украины. Я не думаю, что это будет проблемой. Многие люди хотят сделать это. И я говорил с россиянами — они не видят в этом проблемы, поэтому я думаю, что они не вернутся. Как только мы сделаем это — они не вернутся больше", — сказал президент США.

помощь США, инфографика
Военная помощь США Украине / Инфографика: Главред

На уточняющий вопрос о том, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине США и мог бы Вашингтон обеспечить противовоздушную оборону, Трамп ответил: "На данный момент мы не предоставляем ничего".

Он добавил, что европейские государства вложили в защиту Украины 100 млрд долларов, а США — 350 млрд.

"Мы хотим равенства. Они должны вкладывать больше денег, чем мы, потому что они находятся прямо там, а мы — за океаном", — сказал Трамп.

Напомним, 25 февраля Байден рассказал журналистам, что Зеленский посетит Белый дом в пятницу. По его словам, Зеленский "хотел бы подписать со мной соглашение о полезных ископаемых".

На вопрос о том, что Украина получит от Штатов по соглашению по "редкоземям", Трамп заявил, что это "350 миллиардов долларов (сумма, которую по утверждению Трампа, США уже выделили Украине, - ред.) и массу военной техники, право продолжать бороться".

"Украина, украинские солдаты - очень храбрые, но без США и их денег и техники эта война закончилась бы очень быстро", - заявил президент США.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для принятия нового законопроекта с масштабной помощью для Украины пока "нет аппетита". При этом он считает, что войну России против Украины нужно довести до конца.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на ряд западных чиновников сообщало, что без военной американской помощи у Украины будет достаточно оружия, чтобы продолжать воевать против армии РФ в нынешнем темпе до лета. После этого срока ВСУ могут оказаться без боеприпасов и не смогут использовать некоторые из своих самых современных вооружений.

12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Однако, по его словам, "деньги должны быть обеспечены".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп военная помощь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине начались отключения света: в каких областях нет электроэнергии

В Украине начались отключения света: в каких областях нет электроэнергии

12:08Украина
"Большая ошибка в истории": мирный план Трампа может сыграть на руку Путину

"Большая ошибка в истории": мирный план Трампа может сыграть на руку Путину

11:36Война
РФ придумала новую тактику атак "Шахедами": украинцев предупредили об опасности

РФ придумала новую тактику атак "Шахедами": украинцев предупредили об опасности

11:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Садоводы призывают никогда не выбрасывать проросший чеснок: в чем причина

Садоводы призывают никогда не выбрасывать проросший чеснок: в чем причина

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Последние новости

12:08

В Украине начались отключения света: в каких областях нет электроэнергии

12:06

"Человек большой души и сердца": на фронте погиб известный украинский режиссер

11:51

Что случилось с предательницей Снежаной Егоровой - детали

11:36

"Большая ошибка в истории": мирный план Трампа может сыграть на руку Путину

11:30

У Трампа могут отменить новые пакеты военной помощи для Украины - Defense Express

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
11:09

РФ придумала новую тактику атак "Шахедами": украинцев предупредили об опасности

11:05

"Не даем ничего": Трамп сказал, получит ли Украина военную помощь от США

10:57

Чем отличаются два хомяка: только остроглазые умники угадают за 29 секунд

10:46

Путин резко изменил риторику о Зеленском: в ISW назвали причину такого шага

Реклама
10:43

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Тиграм - боль, Драконам - вина

10:31

Куда делся Гарик Кричевский - что происходит у артистаВидео

10:19

Тренды сумок 2025 - стильные аксессуары, которые изменят образ

10:18

Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

10:05

Новый способ переехать в США: Трамп анонсировал введение "золотых карт"

10:00

"Привет врагу": путинисты подожгли лидеру Би-2 квартиру в Москве

09:59

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

09:40

РФ ночью запустила более 170 "Шахедов": сколько целей удалось сбить защитникам

09:30

Налоговая служба Германии открывает новые возможности для украинцев новости компании

09:14

Одна из самых массированных атак: дроны ударили по Краснодарскому краю РФВидео

09:14

Не обольщайтесь на улыбки: о неотвратимости пакта Трампа с Путиныммнение

Реклама
09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

08:51

Умер украинский танцор, который участвовал в "Дизель шоу" - причина

08:46

Армия РФ захватила село Новоочеретоватое в Донецкой области - DeepState

08:29

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Россия может получить еще больше оружия от КНДР - ISW

08:10

Истерия из-за Украины будет продолжатьсямнение

08:03

"Советский человек": стало известно об истинной позиции Софии Ротару

07:59

Дроны РФ атаковали Харьков и Киевщину: вспыхнули пожары, погиб человекФото

06:56

Будет "большая сделка": стало известно, когда Зеленский поедет в СШАВидео

06:20

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимономВидео

06:10

Почему Германия будет ещё более проукраинской?мнение

06:05

Трамп в юбке и спятивший "Маск": как фильм "Не смотрите наверх!" оказался пророческиммнение

05:45

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

05:26

Гороскоп на завтра 27 февраля: Весам - крупная прибыль, Рыбам - неожиданность

05:00

Какой сегодня праздник 26 февраля 2025 года: что сделать, чтобы иметь успешный год

04:30

Можно остаться без прав: водителям грозит штраф за "неправильные" фары в авто

04:00

Ребус для сверхразума: найдите хитрую крысу среди кошек за 5 секунд

03:30

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

03:02

Можно ли вечером убирать в доме вечером: неожиданный ответ

02:30

Что означает "вибалушений": мало кто сможет правильно объяснить словоВидео

Реклама
02:03

Накроет "черная полоса": что нельзя завязывать 26 февраля, приметы

01:40

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

01:30

Без "волшебных" уколов: больная волчанкой Селена Гомес резко потеряла вес

01:06

Крупнейшая за последнее время атака на Крым: в районе аэродромов и моста взрывы

00:45

"Напыщенная хабалка": известный режиссер резко раскритиковал Ани Лорак

00:20

"Сорвались с крючка": The Washington Post объяснило, почему Китай не доволен РФ

00:18

В Украине упадут цены на еще более 100 лекарств: Минздрав обнародовал список

25 февраля, вторник
23:56

Пламя поднялось до неба: Киев находится под атакой дронов, горит дом

23:53

Сын Кличко дебютировал за сборную Украины по баскетболу - яркая реакция мамы

23:28

Украина будет "немного несчастной" после хорошего мирного соглашения - Белый дом

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять