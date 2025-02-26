"Не даем ничего": Трамп сказал, получит ли Украина военную помощь от США

Президент США уверен, что когда перемирие будет подписано, Кремль не станет его нарушать.

https://glavred.info/war/ne-daem-nichego-tramp-skazal-poluchit-li-ukraina-voennuyu-pomoshch-ot-ssha-10642781.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп высказался о военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, скриншот, pixabay.com

Главное:

США не предлагают Украине военную помощь

Трамп уверен, что Кремль не станет нарушать перемирие

Президент США Дональд Трамп отказался озвучить, какую военную помощь Украине предоставит Америка в рамках мирного соглашения. По его словам, по состоянию на сегодня Штаты не предлагают ничего, а гарантии безопасности должны в большей степени быть ответственностью стран Европы.

На пресс-конференции в Белом доме 26 февраля у Трампа спросили, окажут ли США военную поддержку Украине в будущем согласно мирному соглашению. Трамп ответил, что переговоры по этому поводу продолжаются, но, по его мнению, за это должна в основном отвечать Европа.

видео дня

Кроме того, Трамп уверен, что когда перемирие будет подписано, Кремль не станет его нарушать.

"Вы говорите об общей безопасности для Украины. Я не думаю, что это будет проблемой. Многие люди хотят сделать это. И я говорил с россиянами — они не видят в этом проблемы, поэтому я думаю, что они не вернутся. Как только мы сделаем это — они не вернутся больше", — сказал президент США.

Военная помощь США Украине / Инфографика: Главред

На уточняющий вопрос о том, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине США и мог бы Вашингтон обеспечить противовоздушную оборону, Трамп ответил: "На данный момент мы не предоставляем ничего".

Он добавил, что европейские государства вложили в защиту Украины 100 млрд долларов, а США — 350 млрд.

"Мы хотим равенства. Они должны вкладывать больше денег, чем мы, потому что они находятся прямо там, а мы — за океаном", — сказал Трамп.

Напомним, 25 февраля Байден рассказал журналистам, что Зеленский посетит Белый дом в пятницу. По его словам, Зеленский "хотел бы подписать со мной соглашение о полезных ископаемых".

На вопрос о том, что Украина получит от Штатов по соглашению по "редкоземям", Трамп заявил, что это "350 миллиардов долларов (сумма, которую по утверждению Трампа, США уже выделили Украине, - ред.) и массу военной техники, право продолжать бороться".

"Украина, украинские солдаты - очень храбрые, но без США и их денег и техники эта война закончилась бы очень быстро", - заявил президент США.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для принятия нового законопроекта с масштабной помощью для Украины пока "нет аппетита". При этом он считает, что войну России против Украины нужно довести до конца.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на ряд западных чиновников сообщало, что без военной американской помощи у Украины будет достаточно оружия, чтобы продолжать воевать против армии РФ в нынешнем темпе до лета. После этого срока ВСУ могут оказаться без боеприпасов и не смогут использовать некоторые из своих самых современных вооружений.

12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Однако, по его словам, "деньги должны быть обеспечены".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред