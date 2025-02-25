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Без военной помощи США Украина долго не протянет: WSJ назвал сроки

Виталий Кирсанов
25 февраля 2025, 10:21
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ВСУ уже в 2025 году могут оказаться без боеприпасов и не смогут использовать некоторые из своих самых современных вооружений.
США
Без военной помощи США Украина долго не протянет / Колаж: Главред, фото: Минобороны США, Офис президента, 43 отдельная механизированная бригада

Что пишет The Wall Street Journal:

  • Прекращение военной помощи США - это худший сценарий
  • Украине придется наращивать свое военное производство

Без военной американской помощи у Украины будет достаточно оружия, чтобы продолжать воевать против армии РФ в нынешнем темпе до лета. Как передает The Wall Street Journal (WSJ), об этом заявил ряд западных чиновникв.

После этого срока ВСУ могут оказаться без боеприпасов и не смогут использовать некоторые из своих самых современных вооружений.

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Крупных поставок оружия, отправленных или заказанных еще администрацией Джо Байдена, должно хватить украинцам по крайней мере до середины года, сказала Селеста Уолландер, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

Украинские аналитики говорят, что внутренние поставки оружия могут продлить этот срок.

"Мы можем выдержать полгода или год, чтобы дать Европе время для запуска производства боеприпасов", - сказал Николай Белесков, старший аналитик Come Back Alive, украинской организации, которая поставляет беспилотники военным.

Прекращение военной помощи США - это худший сценарий, сказал старший помощник президента Зеленского, добавив, что это будет означать, что Украине придется наращивать свое военное производство и получать больше от Европы.

Издание отметило, что Украина создала собственную мощную военную промышленность, которая теперь производит вооружения на $30 млрд в год, что вшестеро больше, чем годом ранее. В 2024 году страна произвела около 1,5 млн беспилотников, которые стали ее основной формой обороны вдоль линии фронта, позволяя Украине сдерживать российские атаки, неся минимальные потери. В этом году, по словам украинских чиновников, планируется выпустить 3000 ракет и 30 тыс. беспилотников большой дальности.

В целом, Украина в настоящее время производит или финансирует около 55% своей военной техники. США поставляют около 20%, а Европа - 25%, по словам одного западного чиновника.

Но некоторые поставки США, включая передовые системы ПВО, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию, будет фактически невозможно заменить в краткосрочной перспективе. Европа просто не производит достаточного количества - или вообще не производит.

Как только эти поставки США закончатся, способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тыловые позиции пострадает, заявили чиновники и аналитики.

"Наличие партнера, который поставляет военные технологии высочайшего качества, по определению незаменимо в некоторых областях", - сказал Томаш Копечны, чешский правительственный посланник по восстановлению Украины.

помощь США, инфографика
Инфографика Главред

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп "очень скоро" встретится с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Встречи Трампа с Путиным и Зеленским "состоятся очень скоро, особенно с Зеленским".

"Он [Трамп] хочет поскорее заключить соглашение о редкоземельных металлах и ожидает, что Зеленский подпишет его. Это будет правильно, учитывая сделанное для Киева налогоплательщиками из США", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перемирию в Украине будут способствовать отдельные переговоры между США и Россией и между Вашингтоном и Киевом. Об этом он сказал 24 февраля после пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Макрон добавил, что приветствует решение о встрече Зеленского с Трампом.

Отметим, Трамп уверен, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны работать вместе, чтобы прекратить войну в Украине. Он отметил, что страна-агрессор Россия заинтересована в подписании соглашения.

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Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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