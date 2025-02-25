Встреча Макрона и Трампа раскрыла разногласия по окончанию войны - Reuters

Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором, а Макрон сказал, что было очевидно, что Россия "является агрессором".

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Встреча Трампа и Макрона раскрыла резкие разногласия по Украине / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, ua.depositphotos.com

Кратко:

Трамп хочет поскорее добиться прекращения огня

Макрон не хочет слабого соглашения

Между президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном существуют существенные разногласия в подходе к завершению войны в Украине. Об этом пишет Reuters.

В частности, на переговорах Трамп и Макрон показывали дружеские отношения. Но Макрон ясно дал понять, что не согласен с Трампом по некоторым ключевым вопросам относительно Украины.

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Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором, а Макрон сказал, что было очевидно, что Россия "является агрессором".

"Путин нарушил мир", - сказал Макрон.

При этом Трамп выразил желание как можно скорее добиться прекращения огня и сказал, что пытается договориться о нем между Украиной и РФ. Он даже сказал, что поедет в Кремль, чтобы встретиться с Путиным, как только будет достигнуто соглашение.

Макрон, с другой стороны, призвал к более взвешенному подходу, начиная с перемирия, а затем мирного соглашения, включающего гарантии безопасности. Он отметил, что Европа не хочет слабого соглашения. Любое мирное соглашение, сказал он, должно быть "оценено, проверено и подтверждено".

Однако два лидера договорились о развертывании европейских миротворческих сил, как только мирное соглашение будет достигнуто.

"Они не будут находиться вдоль линии фронта. Они не будут частью какого-либо конфликта. Они будут там, чтобы гарантировать соблюдение мира", - сказал Макрон.

Трамп сказал, что принимает эту концепцию, как и Путин.

"Да, он примет это. Я специально задал ему этот вопрос. Он не против этого", - сказал Трамп о позиции Путина по миротворческим силам.

Заявления Макрона относительно войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон встретились с президентом США Дональдом Трампом. Политики договорились координировать свой подход в попытке повлиять на мирный план главы Белого дома и выступят с единым посланием по Украине.

Макрон провел встречу с американским лидером. На пресс-конференции президент Франции раскрыл сценарий введения миротворцев в Украину. Он заверил, что войска не обязательно будут располагаться "на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".

Кроме того, на пресс-конференции с Трампом, Эммануэль Макрон заявил, что надеется на "сильное" американское вмешательство для гарантирования мира.

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