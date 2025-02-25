Встреча Макрона и Трампа раскрыла разногласия по окончанию войны - Reuters

Кратко:
- Трамп хочет поскорее добиться прекращения огня
- Макрон не хочет слабого соглашения
Между президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном существуют существенные разногласия в подходе к завершению войны в Украине. Об этом пишет Reuters.
В частности, на переговорах Трамп и Макрон показывали дружеские отношения. Но Макрон ясно дал понять, что не согласен с Трампом по некоторым ключевым вопросам относительно Украины.
Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором, а Макрон сказал, что было очевидно, что Россия "является агрессором".
"Путин нарушил мир", - сказал Макрон.
При этом Трамп выразил желание как можно скорее добиться прекращения огня и сказал, что пытается договориться о нем между Украиной и РФ. Он даже сказал, что поедет в Кремль, чтобы встретиться с Путиным, как только будет достигнуто соглашение.
Макрон, с другой стороны, призвал к более взвешенному подходу, начиная с перемирия, а затем мирного соглашения, включающего гарантии безопасности. Он отметил, что Европа не хочет слабого соглашения. Любое мирное соглашение, сказал он, должно быть "оценено, проверено и подтверждено".
Однако два лидера договорились о развертывании европейских миротворческих сил, как только мирное соглашение будет достигнуто.
"Они не будут находиться вдоль линии фронта. Они не будут частью какого-либо конфликта. Они будут там, чтобы гарантировать соблюдение мира", - сказал Макрон.
Трамп сказал, что принимает эту концепцию, как и Путин.
"Да, он примет это. Я специально задал ему этот вопрос. Он не против этого", - сказал Трамп о позиции Путина по миротворческим силам.
Заявления Макрона относительно войны в Украине - последние новости
Как писал Главред, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон встретились с президентом США Дональдом Трампом. Политики договорились координировать свой подход в попытке повлиять на мирный план главы Белого дома и выступят с единым посланием по Украине.
Макрон провел встречу с американским лидером. На пресс-конференции президент Франции раскрыл сценарий введения миротворцев в Украину. Он заверил, что войска не обязательно будут располагаться "на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".
Кроме того, на пресс-конференции с Трампом, Эммануэль Макрон заявил, что надеется на "сильное" американское вмешательство для гарантирования мира.
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