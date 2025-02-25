В Белом доме сказали, когда состоятся встречи Трампа с Зеленским и Путиным

Президент США, вероятно, сначала встретится украинским коллегой.

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Трамп скоро проведет встречи с Путиным и Зеленским / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, ОП

Главные тезисы:

Скоро состоятся встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Президент США хочет поскорее заключить соглашение о редкоземельных металлах

Президент США Дональд Трамп "очень скоро" встретится с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, встречи Трампа с Путиным и Зеленским "состоятся очень скоро, особенно с Зеленским", передает FoxNews.

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"Он [Трамп] хочет поскорее заключить соглашение о редкоземельных металлах и ожидает, что Зеленский подпишет его. Это будет правильно, учитывая сделанное для Киева налогоплательщиками из США", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

"Украина уже не существовала бы как страна, если бы не американцы", – добавила Ливитт.

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Недавние заявления Дональда Трампа

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп отказался назвать российского лидера Владимира Путина диктатором.

"Я не использую эти слова легкомысленно, посмотрим, как все сложится", - ответил президент США.

Кроме того, он добавил, что у них есть "шанс на очень хорошее урегулирование" между Украиной и Россией.

Также Трамп назвал условие, при котором война в Украине может закончиться очень скоро.

"Если мы будем умны. Если мы не умны, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать - а мы этого не хотим", - сказал президент США.

Кроме того, Трамп уверен, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны работать вместе, чтобы прекратить войну в Украине. Он отметил, что страна-агрессор Россия заинтересована в подписании соглашения.

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