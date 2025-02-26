Будет 'большая сделка': стало известно, когда Зеленский поедет в США

Соглашение о редкоземельных металлах было согласовано во вторник после двух недель напряженных переговоров.

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В Axios назвали дату встречи Зеленского и Трампа / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook

Вы узнаете:

Когда Зеленский приедет в США

В чем цель визита президента Украины в Белый дом

Что Украина получит от США в обмен на сделку по редкоземельным металлам

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетит Белый дом, чтобы подписать соглашение о поставках полезных ископаемых.

Как пишет Axios со ссылкой на два источника, близких к украинскому правительству, сделка была согласована во вторник после двух недель напряженных переговоров.

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Собеседники издания сообщили, что украинский кабинет министров соберется уже в среду, чтобы одобрить сделку, прежде чем Зеленский отправится в Вашингтон позднее на этой неделе.

Также отмечается, что спецпредставитель США генерал Кит Келлогг сыграл ключевую роль в сдерживании кризиса вокруг сделки по добыче полезных ископаемых и предотвращении его перерастания в более глубокий раскол между Трампом и Зеленским.

"Встречи генерала Келлога с Зеленским в Киеве в прошлую среду и четверг были чрезвычайно важны. Терпеливая, настойчивая дипломатия может дать результаты", — заявил представитель США, участвовавший в переговорах.

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Сам американский президент 25 февраля рассказал журналистам, что Зеленский посетит Белый дом в пятницу. По его словам, Зеленский "хотел бы подписать со мной соглашение о полезных ископаемых".

"Мы почти договорились о нашем соглашении по редким землям", - сказал он.

"Это может быть сделка на триллион долларов, что угодно. Это редкоземельные металлы и другие вещи", - отметил Трамп.

На вопрос о том, что Украина получит от Штатов по соглашению по "редкоземям", Трамп заявил, что это "350 миллиардов долларов (сумма, которую по утверждению Трампа, США уже выделили Украине, - ред.) и массу военной техники, право продолжать бороться".

"Украина, украинские солдаты - очень храбрые, но без США и их денег и техники эта война закончилась бы очень быстро", - заявил президент США.

Смотрите видео - Трамп анонсировал "большую сделку" с Зеленским:

Соглашение по редкоземельным металлам - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп "очень скоро" встретится с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он [Трамп] хочет поскорее заключить соглашение о редкоземельных металлах и ожидает, что Зеленский подпишет его. Это будет правильно, учитывая сделанное для Киева налогоплательщиками из США", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в рамках соглашения о возможности Соединенных Штатов на разработку редкоземельных металлов в Украине американцы не получат право собственности на активы и не будут создавать для Киева новое долговое бремя. Новый подход должен обеспечить взаимную выгоду двух стран.

Ранее Зеленский провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом. По словам президента Украины, на переговорах обсуждали гарантии безопасности, ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех украинских пленных.

Также Зеленский провел разговор с Трампом во время заседания G7.

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