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Переговоры Зеленского и Келлога: Украина готова к сильной сделке

Ангелина Подвысоцкая
20 февраля 2025, 19:40обновлено 20 февраля, 20:25
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После встречи Зеленского и спецпредставителя Трампа решили не проводить пресс-конференцию по просьбе США.
Владимир Зеленский, Кит Келлог
Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Главное:

  • Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом
  • Украина готова к сильной и полезной сделке с США

Президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом.

Стало известно, что после этой встречи не будет пресс-конференции. Её не будут проводить по просьбе США. Причины пока не разглашаются.

видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский лично рассказал детали встречи с Келлогом. Он отметил, что на переговорах обсуждали гарантии безопасности, ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех украинских пленных.

Зеленский добавил, что украинская команда готова работать 24/7 для достижения мира. При этом президент добавил, что готов подписать "действительно полезное соглашение" по инвестициям и безопасности.

"Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной. Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с Президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7. Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами.

Смотрите видео со встречи Владимира Зеленского и Кита Келлога:

Зеленский и Кит Келлог
Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом / фото: скриншот

Критика в сторону Зеленского - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине необходимо провести президентские выборы, намекая, что это может стать одним из условий для ее участия в мирных переговорах. Кроме этого, он утверждал, что рейтинг поддержки Владимира Зеленского якобы упал до 4%.

Президент Украины отверг эти утверждения, назвав их частью российской информационной кампании. Он отметил, что по данным КМИС, уровень доверия к нему составляет 57%.

Затем Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот не объявляет выборы во время войны и назвал его "диктатором".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал президента Украины воздержаться от критики Дональда Трампа, так как это лишь ухудшит отношения между Киевом и Вашингтоном. В то же время советник Трампа Майк Волц раскритиковал реакцию Киева на предложения США по инвестициям в добычу полезных ископаемых.

Как сообщал Главред, политики Германии, Финляндии, Норвегии, Чехии и Великобритании осудили заявления Дональда Трампа о якобы "диктатуре" в Украине и выразили поддержку Владимиру Зеленскому.

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Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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война в Украине Владимир Зеленский вторжение России Кит Келлог
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