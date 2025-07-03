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РФ будет продолжать наступление в июле-августе, у врага есть тактические успехи - Снегирев

Ангелина Подвысоцкая
3 июля 2025, 03:00
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Российские оккупанты будут активно использовать северных корейцев.
Военный РФ, армия КНДР
РФ будет продолжать наступление в июле-августе / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

РФ будет использовать северных корейцев для продолжения своего наступления в июле-августе этого года. Враг хочет увеличить линию фронт до 200 км и у него есть определенные тактические успехи. Об этом в комментарии Главреду рассказал военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

В то же время он акцентировал внимание на том, что у РФ уже мало боеспособных подразделений.

"Морские пехотинцы, десантники и спецназ – наиболее подготовленные элитные подразделения. Но у них не тот функционал. То есть морская пехота - это захват плацдармов до получения основных сил. Так что это единичный товар, а их используют как микроскоп для забивания гвоздей. Если уж дошло до того, что Россия бросает в бой спецназовцев Росгвардии, то это свидетельствует об общей нехватке боеспособных подразделений ... Посмотрите, кто сейчас на Курщине и Сумщине? 44 корпус Ленинградского военного округа, то есть из тыловых районов. А Ленинградская область - это граница со странами НАТО. Балтийские страны кричат об усилении российского присутствия, а россияне, наоборот, перебрасывают из этих районов войска непосредственно в зону боевых действий", - сказал Снегирев.

видео дня

Корейцы выгодны России не только в качестве живой силы, но и с той точки зрения, что им не надо платить одноразовые премии так, как россиянам, а также выплаты в случае гибели.

"Представьте себе 30 тысяч солдат, которым не надо платить – это серьезные деньги, поэтому экономия для бюджета. А тут еще мотивированные и подготовленные воины, которые не задают лишних вопросов. А главное – их гибель не вызовет социального напряжения в РФ. Ведь когда приходит цинковый гроб, то первые мысли не о белой "Ладе", а возникает вопрос – "а на холеру нам эта война?". Поэтому никаких политических последствий для Путина", - сказал эксперт.

Участие войск КНДР в войне - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ хочет пойти в наступление с войсками КНДР. Россияне готовятся к еще одной попытке масштабного наступления, для этого им нужны дополнительные силы.

Напомним, Главред писал, что диктатор Ким Чен Ын решил отправить в страну-агрессора Россию северокорейских саперов и строителей якобы для того, чтобы восстанавливать Курскую область.

Ранее в Южной Корее уже предупреждали, что в июле или августе Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины, в обмен на то, что Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и систем наведения ракет.

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О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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