Летнее наступление РФ: КНДР пошлет войска на помощь Путину - Reuters

Дополнительное развертывание северокорейских войск можно ожидать уже в июле или августе.

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Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию / Коллаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

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Ким Чени Ын собирается отправить войска на помощь РФ

Переброс северокорейских войск может произойти в июле-августе

В июле или августе Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины. Об этом заявил журналистам член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Как сообщает Reuters, Национальная разведывательная служба Сеула в своих выводах ссылалась на новый набор войск по Северной Корее и недавний визит в Пхеньян высокопоставленного сотрудника службы безопасности России.

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"Дополнительное развертывание можно ожидать уже в июле или августе", – сказал он.

Ли отметил, что по данным разведки, в обмен на то, что Северная Корея снабжает России артиллерийскими боеприпасами и ракетами, Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и систем наведения ракет.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Летнее наступление России

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин верит в способность российской армии достичь прорыва, поэтому будет усиливать атаки, несмотря на потери. Об этом свидетельствуют разведывательные данные НАТО.

Полковник Антс Кивисельг, руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии заявил, что российская армия не демонстрирует существенного продвижения на восточном фронте Украины и все чаще прибегает к атакам на мирные объекты.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что основной целью летней наступательной кампании россиян является выход к крупным городам, а не на административные границы Донецкой области.

The Washington Post пишет о том, что Россия достигает кульминации своей способности проводить наступательные операции, и летнее наступление может стать последней возможности для оккупантов прорвать украинскую оборону. Уже в следующем году россияне столкнутся с серьезной нехваткой живой силы и средств.

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