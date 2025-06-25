Украину ждет тяжелое лето: в НАТО сказали, где будет наступать армия РФ

Путин думает, что он побеждает, но это основано на ложной информации, которую получает российский диктатор.

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У Путина неверные представления о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Минобороны РФ, wikimedia.org

Вы узнаете:

Где РФ будет наступать этим летом

Что будет происходить на Запорожье

Почему у Путина масштабные ожидания от летней кампании

Российский диктатор Владимир Путин верит в способность российской армии достичь прорыва, поэтому будет усиливать атаки, несмотря на потери. Об этом свидетельствуют разведывательные данные НАТО, которые сообщил журналистам высокопоставленный представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным.

Страна-агрессор несет значительные потери, однако намерена в целом сохранять тактику. На этом основании в Альянсе ожидают "тяжелого лета" для Украины, пишет Европейская правда.

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"Мы ожидаем, что Россия будет продолжать тактику небольших завоеваний, несмотря на большие потери, которые она понесет", – добавил представитель НАТО.

В Альянсе ждут, что летом у армии РФ будет продвижения в Сумской области.

"В Запорожской области мы тоже ждем интенсификации, но в основном это будут ограниченные штурмы для улучшения тактических позиций", – заявил он.

В то же время у Путина ожидания от летней кампании значительно масштабнее.

"Он действительно думает, что он побеждает, но это основано на ложной информации, которую он получает. Исходя из этого, украинцам стоит ожидать тяжелого лета. Будет давление по всей линии фронта и похоже, что оно будет расти, поэтому я говорю о сложном лете для Украины", – подчеркнул чиновник.

При этом НАТО не считают, что Россия сможет достичь поставленных целей.

"В целом, главным сдерживающим фактором для России является то, что она не имеет достаточных резервов, необходимых для того, чтобы достичь какого-то прорыва", – пояснил представитель Альянса.

Летнее наступление России - последние новости

Как писал Главред, одним из ключевых направлений российского наступления стало продвижение вблизи Константиновки, расположенной в Донецкой области. Российские силы атакуют город с трёх сторон и продвинулись примерно на 10 километров на западном участке, сократив расстояние до самого города до 12 км.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что по состоянию на сегодняшний день нет никаких условий для высадки российского морского десанта в Одессе. По его словам, высадка десанта может происходить только навстречу сухопутной группировке войск.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что угроза прямого наступления на Сумы реальна. Российская Федерация уже контролирует почти 250 квадратных километров территории Сумской области, и это очень много. Кроме того, каждый день военное присутствие оккупантов на Сумщине расширяется. В такой ситуации могут начаться очень серьезные бомбардировки города Сумы.

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