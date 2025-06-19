Может ли РФ высадить десант для захвата Одессы: в ВМС дали четкий ответ

Вы узнаете:
- Какие условия нужны для высадки десанта
- Есть ли риск для Одессы со стороны РФ
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что по состоянию на сегодняшний день нет никаких условий для высадки российского морского десанта в Одессе.
По его словам, высадка десанта может происходить только навстречу сухопутной группировке войск.
"Десант высаживается только навстречу сухопутной группировке. Потому что высаживать десант ради десанта — просто суицидальная абсолютно миссия. Во-первых, они (россияне, — ред.) серьезно потеряли десантные способности в результате ударов по большим десантным кораблям. Во-вторых, подойти к нашему побережью для них — нереально, они это прекрасно знают. Они знают, что их там ждут не с объятиями", — рассказал Плетенчук в эфире телемарафона.
Представитель ВМС добавил: чтобы понять, будет ли враг применять корабли, надо смотреть в небо, есть ли там российская авиация. Также надо смотреть на линию боевого соприкосновения на суше: есть ли у россиян действительно такие продвижения, при которых есть смысл проводить высадку.
"По состоянию на сейчас даже близко ничего такого нет", — сказал Плетенчук.
Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией. По его словам, юго-восточная Европа, Украина является одной из главных целей России для провоцирования хаоса.
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний проанализировал это заявление и сказал, способна ли Россия реализовать подобный план.
Тем временем в РФ заявили о формировании новой 71-й мотострелковой дивизии ВС РФ на базе 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса "Ленинградского военного округа", ранее входившей в состав Северного флота и имевшей статус "арктической". Этот факт может также свидетельствовать и о нарастающей угрозе для стран Балтии, считают в Defense Express.
Другие новости:
- Стали известны реальные планы Путина на Одессу - Россия в Молдове не остановится
- "Объект ВПК": Путин цинично оправдал удар ракеты по девятиэтажке в Киеве
- Такого не было с зимы 2024 года: РФ прибегла к опасному повороту и выбрала цель
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред