Может ли РФ высадить десант для захвата Одессы: в ВМС дали четкий ответ

Высаживать десант ради десанта — просто суицидальная миссия, сказал Дмитрий Плетенчук.

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Высадка российского десанта в Одессе на сегодня невозможна / Коллаж: Главред, фото: Kremlin.ru, росСМИ

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Какие условия нужны для высадки десанта

Есть ли риск для Одессы со стороны РФ

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что по состоянию на сегодняшний день нет никаких условий для высадки российского морского десанта в Одессе.

По его словам, высадка десанта может происходить только навстречу сухопутной группировке войск.

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"Десант высаживается только навстречу сухопутной группировке. Потому что высаживать десант ради десанта — просто суицидальная абсолютно миссия. Во-первых, они (россияне, — ред.) серьезно потеряли десантные способности в результате ударов по большим десантным кораблям. Во-вторых, подойти к нашему побережью для них — нереально, они это прекрасно знают. Они знают, что их там ждут не с объятиями", — рассказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Представитель ВМС добавил: чтобы понять, будет ли враг применять корабли, надо смотреть в небо, есть ли там российская авиация. Также надо смотреть на линию боевого соприкосновения на суше: есть ли у россиян действительно такие продвижения, при которых есть смысл проводить высадку.

"По состоянию на сейчас даже близко ничего такого нет", — сказал Плетенчук.

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией. По его словам, юго-восточная Европа, Украина является одной из главных целей России для провоцирования хаоса.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний проанализировал это заявление и сказал, способна ли Россия реализовать подобный план.

Тем временем в РФ заявили о формировании новой 71-й мотострелковой дивизии ВС РФ на базе 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса "Ленинградского военного округа", ранее входившей в состав Северного флота и имевшей статус "арктической". Этот факт может также свидетельствовать и о нарастающей угрозе для стран Балтии, считают в Defense Express.

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