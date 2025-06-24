РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

Развитие событий в ближайшие месяцы может повлиять на возможность мирных переговоров.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, 24 ОМБр

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Силы РФ атакуют Константиновку с трёх сторон и продвинулись примерно на 10 км

Есть угроза возможного окружения Константиновки и её изоляции от Покровска

Одним из ключевых направлений российского наступления стало продвижение вблизи Константиновки, расположенной в Донецкой области.

По данным Financial Times, российские силы атакуют город с трёх сторон и продвинулись примерно на 10 километров на западном участке, сократив расстояние до самого города до 12 км.

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Это создало реальную угрозу возможного окружения Константиновки и её изоляции от Покровска.

Существенную роль в этом наступлении сыграли ударные беспилотники с оптоволоконным управлением. В отличие от традиционных дронов, они не уязвимы для украинских систем радиоэлектронной борьбы, так как не используют радиосигналы для связи.

/ Инфографика: Главред

Эти устройства поражают логистические объекты на глубине 30–40 километров от линии фронта. С их помощью были нанесены удары по украинским грузовикам и складам на маршрутах между Краматорском и Добропольем. Из-за возросшей угрозы некоторые украинские командиры, в частности в районе Северска, ограничили передвижение транспорта по дорогам в дневное время, разрешив его только на рассвете, в сумерках или ночью.

Военный аналитик Роб Ли считает, что развитие событий в ближайшие месяцы может повлиять на возможность мирных переговоров: "От того, как будут развиваться события летом, многое зависит. Если российское продвижение застопорится, шансы на переговоры осенью или зимой возрастут. Но возможен и противоположный сценарий".

Аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group полагает, что прорыва фронта в ближайшее время не произойдёт, однако темпы наступления российской армии могут усилиться.

"Грамотное распределение резервов этим летом — критически важная задача для Украины. Важно не только где, но и как их применять, чтобы локальные угрозы не превратились в катастрофические провалы", — подчеркнул он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ есть ресурс для наступления. Если неограниченный ресурс разделить на части и выбить из него ключевые "узкие" места, то он не будет играть роли.

Как писал Главред, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что угроза прямого наступления на Сумы реальна.

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