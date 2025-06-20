У РФ есть ресурс для наступления: Загородний назвал главную задачу Украины

Если неограниченный ресурс разделить на части и выбить из него ключевые "узкие" места, то он не будет играть роли.

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Тарас Загородний назвал главную задачу Украины в войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

Нужно выходить из худшего варианта планирования

У РФ есть человеческий ресурс для наступления

Украина должна подорвать российскую экономику

У России достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. При этом Украина должна выстраивать свою стратегию обороны так, чтобы подорвать российскую экономику. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, военное планирование всегда исходит из самых худших вариантов. Таким образом, Украина должна исходить из того, что ресурсы России не ограничены.

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"Для наступления у России человеческий ресурс есть. Для медленного и вязкого наступления. Если бы сохранялась высокая цена на нефть, как при предыдущей американской администрации, то в войне Россия бы выигрывала, потому что у нее был бы ресурс, который бы постепенно продвигался, были бы деньги, чтобы покупать контрактников, заплатить тому же Ким Чен Ыну и прочим. Такого ресурса у России явно больше", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Загородний считает, что наша задача – подорвать российскую экономику. Ведь неограниченный ресурс, если его разделить на части и выбить из него ключевые "узкие" места, не играет роли.

"Если Украина, например, парализует железнодорожный транспорт, то наличие у РФ неограниченного ресурса уже не играет большой роли, поскольку она не сможет вовремя подвезти солдат и вооружение на поле боя. Ну и что, что у России есть ресурсы, если нет возможности их подвоза?", - объяснил он.

"В общем, то, что у России есть ресурс, мы понимаем. Наша задача – найти слабую точку, удар по которой превратит этот ресурс из актива в пассив", - добавил Загородний.

Смотрите видео - Интервью Тараса Загороднего Главреду:

Как писал Главред, представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что по состоянию на сегодняшний день нет никаких условий для высадки российского морского десанта в Одессе. По его словам, высадка десанта может происходить только навстречу сухопутной группировке войск.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак считает, что угроза прямого наступления на Сумы реальна. Российская Федерация уже контролирует почти 250 квадратных километров территории Сумской области, и это очень много. Кроме того, каждый день военное присутствие оккупантов на Сумщине расширяется. В такой ситуации могут начаться очень серьезные бомбардировки города Сумы.

Тем временем в РФ заявили о формировании новой 71-й мотострелковой дивизии ВС РФ на базе 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса "Ленинградского военного округа", ранее входившей в состав Северного флота и имевшей статус "арктической". Этот факт может также свидетельствовать и о нарастающей угрозе для стран Балтии, считают в Defense Express.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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