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Россия выходит на пик, летнее наступление – последний "шанс", - The Washington Post

Андрей Ганчук
25 мая 2025, 14:16
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Российские оккупанты в 2026 году столкнутся с проблемами, говорится в материале.
Путин, войска РФ
Россию в следующем году ждут проблемы с живой силой и техникой - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Главное из статьи WP:

  • Если не будет мира, оккупанты летом могут попытаться наступать
  • В следующем году российскую армию ждут проблемы
  • Наступление летом – вероятно, последний шанс России

Агрессор Россия достигает кульминации своей способности проводить наступательные операции, и летнее наступление может стать последней возможности для оккупантов прорвать украинскую оборону. Уже в следующем году россияне столкнутся с серьезной нехваткой живой силы и средств.

Продвижение на фронте обходится России очень дорого

В материале The Washington Post говорится о том, что несмотря на отказ Трампа от давления на Россию, как раз таки сейчас может быть самый выгодный момент для реализации такой политики.

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По оценкам Агентства военной разведки, в ситуации, когда конфликт не удается урегулировать путем переговоров или обеспечения надежной помощи со стороны Запада, война "вероятно продолжит медленно развиваться в пользу России в 2025 году".

Однако вражеские продвижения "замедляются и продолжают достигаться за счет высоких потерь личного состава и техники".

Указано, что с момента полномасштабного вторжений Москва "потеряла не менее 10 000 единиц наземной боевой техники, включая более 3 000 танков, а также почти 250 самолетов и вертолетов и более 10 военно-морских судов".

Противник терял 1500 убитых или раненых в день.

"Россия очень постепенно захватывает части территории, но это обходится неподъемно дорого", - говорит экс-глава британского Командования объединенных сил Ричард Барронс.

"Перспективы" Москвы ухудшаются

По мнению сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Джека Уотлинга, Москва рекордно пополнила свои силы в 2025 году, но темпы продвижения на земле замедлились почти до нуля из-за укреплений и работы украинских БПЛА, которые блокируют подходы России к линии фронта.

Как утверждают журналисты, неназванный украинский сотрудник службы безопасности сказал, что замедление продвижения РФ на поле боя отчасти может быть связано с тем, что врагу пришлось перебрасывать войска в Курскую область для отвоевывания российской территории.

"Россия не может занять никаких территорий, и такая ситуация сложилась практически с момента окончания украинского контрнаступления. Несмотря на то, что у них все еще есть превосходство в три раза по численности войск — и, возможно, даже большее по системам [вооружения] — этого все равно недостаточно", - говорится в материале.

Также отмечается, что Россия может производить не менее 200 новых танков в год, однако она все еще серьезно зависит от восстановления законсервированных танков, запас которых на начало войны оценивался в 13 тысяч танков. Этот запас, вероятнее всего, закончится в ближайшие пару месяцев.

"Россияне могут продолжать сражаться, но… со временем силы будут становиться все более и более демеханизированными, и это действительно накладывает отпечаток на то, как долго они смогут поддерживать текущий способ действий", - говорит Уотлинг.

"Последний шанс" для РФ

Если не будет соглашения о прекращении огня, Россия, скорее всего, летом усилит атаки и попытается прорваться через украинскую оборону, полагают Уотлинг и Барронс. Но это может быть последняя возможность для Кремля.

"Россия фактически достигает кульминации в своей способности проводить наступление…Сейчас очень маловероятно, что у российских военных есть оборудование, люди, подготовка и логистика, чтобы начать наступление, которое прорвет украинскую линию обороны и — даже если они это сделают — немедленно воспользоваться этим", - считает Барронс.

Как полагает старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Дара Массикот, даже если россиянам и удастся захватить больше территорий, то вряд ли они смогут полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

"Есть разница между оттеснением украинцев на пять-десять километров за раз с большими затратами и наличием за этим собранной живой силы и бронетехники, чтобы использовать прорыв и прорваться через все эти препятствия… Это все еще очень большой счет с точки зрения необходимого им оборудования, и я просто не вижу такой концентрации нигде", - говорит Массикот.

Причем, по мнению западных чиновников, уверенность Путина в наличии якобы преимущества РФ, может быть основана только на радужных оценках его подчиненных, но не на реальной картине.

"Если Украина сможет не допустить Россию к границам Донецка с сегодняшнего дня и до Рождества, а международные партнеры Киева будут усердно разрушать экономику России, Москве придется сделать сложный выбор относительно затрат, которые она готова понести для продолжения войны", - подчеркнул Джека Уотлинг.

Новое наступление России – главные новости:

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

Глава Кремля Владимир Путин может планировать оккупацию города Сумы и Сумской области, считают аналитики американского Института изучения войны. Ранее Путин объявил о планах по созданию "буферной зоны" вблизи Курской, Брянской и Белгородской областей.

Россия накапливает войска около Харьковской области и готовится к наступлению, сообщили в Sky News. Аналитик Майкл Кларк предположил

РФ накапливает войска около Харьковской области, готовясь к наступлению, сообщили в Sky News. По мнению аналитика Майкла Кларка, Кремль может готовиться к военной операции вблизи приграничных Харькова и Сум.

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Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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