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Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура

Мария Николишин
2 июля 2025, 14:45
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Синоптик поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни.
Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура
Прогноз погоды на 3 июля / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая погода будет 3 июля
  • Когда в Украине будет жарче всего

Погода в Украине следующие несколько будет довольно жаркой, но температура воздуха будет как подниматься, так и опускаться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже в четверг, 3 июля, температура подскочит до +30 градусов. Но такая погода продлится недолго, 5-6 июля температура снизится, хотя с 7 числа снова станет жарче.

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Погода в Украине 3 июля

Диденко отметила, что 3 июля в Украине ожидается +27...+32 градуса. На северо-востоке +23...+27 градусов.

Грозовые дожди 3 июля пройдут только в восточных областях, поэтому там и будет свежее.

Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура
Погода в Украине 3 июля / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве жара также будет продолжаться с перерывами. Известно, что 3 июля в столице будет сухо, а воздух прогреется до +28...+30 градусов.

"4 июля в Киеве также будет жарко, 5-6 июля сдержаннее, а 7-8 июля очень жарко! С 9 июля жара ослабнет", - добавила синоптик.

Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура
Погода в Киеве / фото: meteoprog
Жара в Украине продлится недолго: когда ощутимо упадет температура
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что погода в среду, 2 июля, будет преимущественно с комфортной температурой воздуха - ожидается +24...+29 градусов.

Синоптик Наталья Птуха заявила, что антициклон в ближайшие дни принесет в Украину сухую погоду без осадков. Впрочем, местами на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

В то же время, синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет +40 градусов уже с 4 июля. По его словам, до 15 июля стоит ждать адской жары.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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