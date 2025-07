"Теория победы" Путина: в ISW сказали, чем грозит Киеву прекращение помощи США

Вы узнаете:

США приостановили поставки в Украину военной помощи, а именно - критически важных средств ПВО, артснарядов и ракет. Это заставит украинских военных экономить ресурсы и ускорит продвижение российской армии. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Аналитики ISW считают, что приостановка части военной помощи от США Украине усиливает "теорию победы" российского диктатора Владимира Путина. Согласно ей, Кремль может выиграть войну истощением – медленно продвигаясь и дожидаясь, пока Запад устанет поддерживать Украину.

"Решение о приостановлении военной помощи Украине, вероятно, заставит украинские войска продолжать беречь материальные средства. Хотя точное время запланированных поставок, которые Соединенные Штаты приостановили, остается непонятным", - говорится в отчете.

Согласно прогнозу ISW, действия Вашингтона ускорят продвижение российских войск на поле боя, как это уже случалось ранее во время задержек в поставках вооружения. В частности, осенью 2023-го и зимой-весной 2024-го.

Тем временем россияне уверены в стратегии Путина и поддерживают приостановку помощи. По мнению аналитиков, это противоречит заявленной цели Дональда Трампа – достичь переговоров и справедливого мира.

Отметим, украинский МИД заявил, что продление поставок ранее выделенных американских оборонных пакетов является критически важным, в частности для укрепления ПВО. Более того, любая задержка в поддержке оборонных возможностей ВСУ будет побуждать Россию продолжать войну, а не стремиться к миру.

Как писал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало, что США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

В Белом доме подтвердили эту информацию.

"Это решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран", - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Тем временем в Пентагоне прокомментировали приостановку военных поставок Украине, заявив о намерении предложить президенту Дональду Трампу возможные пути для продолжения оказания помощи.

Ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты Америки будут выделять меньше средств на помощь Украине, потому что администрация президента Дональда Трампа "имеет другой взгляд на этот конфликт".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.