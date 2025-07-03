ВСУ "вычислили" штаб врага и нанесли мощный удар: уничтожен известный генерал РФ

ВСУ могли узнать местоположение штаба РФ благодаря успешной работе радиоразведки.

https://glavred.info/war/vsu-vychislili-shtab-vraga-i-nanesli-moshchnyy-udar-unichtozhen-izvestnyy-general-rf-10678307.html Ссылка скопирована

Ликвидирован генерал-майор РФ Михаил Гудков / Коллаж: Главред, фото: 67 ОМБр, kp.ru

Главное:

Появились сообщения о ликвидации "героя РФ", генерал-майора Михаила Гудкова

ВСУ могли узнать местоположение штаба РФ благодаря радиоразведке

В Приморье появился мемориальный стенд на центральной площади Владивостока, установленный после сообщений о ликвидации "героя РФ", генерал-майора Михаила Гудкова.

Несколько военных источников сообщили о его уничтожении в результате ракетного удара по штабу морской пехоты, расположенного на передовой. В числе ликвидированных — несколько высокопоставленных офицеров армии страны-агрессора РФ, пишут российские пропагандистские ресурсы.

видео дня

Уточняется, что успешный удар Вооруженных сил Украины произошел во вторник вечером: по данным осведомлённого источника, по полевому командному пункту морпехов было нанесено несколько ракетных ударов.

Подчеркивается, что в момент атаки в штабе находился заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Гудков, курировавший береговые части и морскую пехоту. Весной он был назначен на эту должность, ранее возглавлял 155-ю бригаду ТОФ.

Отмечается, что официального подтверждения атаки пока не поступало, однако появились сообщения о том, что по штабу в районе Коренево Курской области было выпущено не менее четырёх ракет, в результате ликвидированы не менее десяти офицеров РФ.

По неофициальным данным, ВСУ могли узнать местоположение штаба РФ благодаря радиоразведке — предположительно, военные связывались с родными в день города Владивостока, 2 июля.

Что известно о ликвидированном генерал-майоре РФ

Михаил Гудков — выпускник Новосибирского военного училища, начинал службу в ТОФ. Звание "героя РФ" получил в 2023 году за участие в преступной войне с Украиной. Также он был удостоен чина генерал-майора и награждён именным оружием.

Весной 2025 года его назначили замглавкома ВМФ, ему поручили реализацию реформ морской пехоты — от бригадной к дивизионной структуре с усилением тяжёлым вооружением и авиацией.

Более того, российский диктатор Владимир Путин лично объявил о его новом назначении, отметив, что опыт Гудкова "должен стать примером для всех подразделений вооружённых сил, особенно элитных соединений морской пехоты".

Напомним, в Сети ранее узнали о ликвидации в Крыму топ-командира РФ. Не исключено, что Ильдар Ахмеров был ликвидирован в ходе операции украинской разведки.

Как ранее сообщал Главред, в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Ранее сообщалось о том, что командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке. Российский полковник был ликвидирован во время удара по Донецку.

Читайте также:

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред