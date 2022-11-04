Бунт из-за мобилизации: в Приморье готовят массовые акции неповиновения

В РФ готовят протесты против мобилизации / Фото Telegram

Российские власти готовятся к возможным массовым акциям неповиновения во Владивостоке, которые могут быть спровоцированы жестким противодействием местного населения мобилизации на территории Приморского края РФ.

"Местная власть Владивостока Приморского края РФ готовится к возможным акциям массового неповиновения. Эти опасения связаны с жестким противодействием местного населения действиям и мерам мобилизации на территории края", — сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что местная полиция и спецслужбы планируют меры по противодействию возможным акциям неповиновения и усилению полицейского режима в регионе. Так, предусмотрена проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций Владивостока с предоставлением удаленного доступа представителям правоохранительных органов.

"Предполагается, что в ближайшие месяцы даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе", — подчеркнули в управлении.

Там добавляют, что подавляющая часть местного населения не поддерживает полномасштабное вторжение российской армии в Украину и мобилизационные мероприятия на территории края. "Причинами этого является проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потери России в ходе боевых действий", — подытожили в ГУР Минобороны.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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