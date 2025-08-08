Укр
Украина готова к прекращению огня по линии фронта, но с условием – The Telegraph

Андрей Ганчук
8 августа 2025, 13:30
Зеленский понимает, что освободить оккупированные территории военным путем нет возможности, пишут журналисты.
Зеленский понимает, что освободить оккупированные территории военным путем пока невозможно - СМИ

Кратко:

  • Украина не признает оккупированные территории "российскими"
  • Освободить территории военным путем пока возможности нет

Украина якобы готова рассмотреть возможность прекращения огня по текущей линии фронта, если такое решение приведет к окончанию войны. Но только без формального признания оккупированных территорий "российскими".

Украина не пойдет на изменения в Конституцию

В материале The Telegraph напомнили, что Конституция Украины не предусматривает изменения территориальной целостности государства.

"Это связано с тем, что Конституция страны не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальный состав страны или мириться с нарушением ее территориальной целостности", - говорится в статье.

Кроме того, как полагают журналисты, президент Зеленский признал, что освободить оккупированные территории военным путем возможности пока нет. Поэтому идут поиски дипломатических механизмов.

"Только четверть украинцев хотят бороться с Россией до конца, согласно опросу Gallup, опубликованному в четверг, что свидетельствует о резком падении веры общественности в достижение победы", - указано в материале.

Как сообщал Главред, 8 августа после визита представителя Белого дома Уиткоффа в Москву, где он провел переговоры с главой РФ Путиным, президент США Дональд Трамп объявил о больших шансах на встречу с Зеленским и Путиным. Однако Трамп признал, что прорывов на переговорах Уиткоффа и Путина не было.

В Кремле считают, что Путин и Трамп могут встретиться на следующей неделе. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, США сделали России якобы предложение, которое устраивает Москву. Возможность встречи Путина и Зеленского россияне комментировать отказались.

Президент Владимир Зеленский сказал, что время завершать войну. До этого глава государства предположил, что теперь у Путина, похоже, больше настроены на прекращение огня. Впрочем, главное, чтобы Россия снова не обманула США и Украину.

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

