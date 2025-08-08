Укр
Читать на украинском
Обмен территориями и вывод войск: в WSJ узнали детали мирного плана Путина

Анна Ярославская
8 августа 2025, 10:40
Трамп может призвать Украину и союзников принять предложение РФ.
Обмен территориями и вывод войск: в WSJ узнали детали мирного плана Путина
Заключение сделки остаётся маловероятным — позиции сторон слишком разные

Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Детальнее о том, где состоится встреча президентов США и России, читайте в материале: США готовятся к встрече Трампа, Зеленского и Путина, время уже определено - СМИ.

В чем состоит план Путина

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата и украинского чиновника, Путин может предложить России официально взять под контроль часть оккупированной ею украинской территории в обмен на вывод своих войск из других районов Украины.

"Стремясь к соглашению, Трамп может призвать Украину и союзников принять это предложение", - говорится в материале.

По словам чиновника, Киев и другие европейские правительства, скорее всего, отвергнут этот план, что сыграет на руку Путину, поскольку Трамп, которого редко интересуют детали мирного урегулирования, может затем обвинить Украину в продолжении боевых действий.

Кроме того, Трамп может прекратить разведывательную и военную поддержку Украины, а также полностью выйти из дипломатического процесса.

Если Трамп встретится с Путиным и уйдет ни с чем, ему придется решить, либо усилить давление на Россию, либо выполнить неоднократные угрозы отказаться от мирного процесса.

В любом случае война затягивается.

Трамп разочарован в Путине

Дональд Трамп вступил в должность президента США, будучи уверенным, что его взаимопонимание с Путиным поможет ему закончить войну.

По словам официальных лиц США и других лиц, знакомых с их перепиской, Трамп и Путин провели множество телефонных разговоров и обменялись многочисленными сообщениями через посредников.

Как правило, их беседы были дружескими. Трамп часто говорил о своей цели – возрождении российско-американских отношений, основанных на растущем экономическом сотрудничестве. Путин же перечислял свои претензии и основные желания. Главным образом, речь шла о международном признании контроля России над Крымом и Донбассом.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, разговоры Путина и Трампа иногда длятся часами из-за длинных монологов хозяина Кремля и необходимости перевода. При этом Трамп внимательно слушал Путина.

Разочарование Трампа в отношении президента РФ начало проявляться открыто на саммите НАТО в июне, когда он назвал отказ своего российского коллеги прекратить войну "ошибочным".

Телефонный разговор 3 июля длился всего час — гораздо короче, чем их предыдущие беседы. По словам высокопоставленного представителя администрации, в разговоре не было той теплоты, с которой они обычно общались друг с другом.

Чиновники администрации и близкие доверенные лица президента заявили, что в этом году между Трампом и Путиным не произошло ни одной серьёзной ссоры. В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что была "серия моментов", которые в конечном итоге убедили Трампа в том, что "Путин пытался его обмануть".

Как будет действовать Трамп

Хотя заключение соглашения маловероятно, поскольку подходы сторон по-прежнему расходятся, те, кто знает Трампа, подозревают, что он продолжит добиваться самой ценной сделки своего президентства. Успех или неудача соглашения могут определить его наследие.

"Он хочет быть тем, кто заключает сделки. Это его бренд", — сказал Марк Шорт, старший помощник Белого дома на первом сроке Трампа.

Что заставит Путина остановить вторжение - мнение эксперта

Российская военная агрессия может прекратиться только тогда, когда Украина создаст на линии фронта так называемую "мертвую зону", которую невозможно будет пересечь без гибели. Об этом заявил политтехнолог и аналитик Александр Кочетков.

По его словам, только абсолютная неэффективность любых атак сможет убедить российского диктатора в провале его планов.

"[Необходимо] создание на линии фронта реальной "мертвой зоны", чтобы ни один штурмовик, ни один образец бронетехники или иного транспортного средства не мог ее пересечь без гарантии уничтожения. Чтобы даже вражеские беспилотники ее не перелетали", — подчеркнул эксперт.

Кочетков считает, что только тогда, когда даже высокие зарплаты не смогут заманить контрактников на войну, мобилизованные начнут массово избегать фронта, а отправленные на передовую заключенные будут погибать без шансов, — у Кремля не останется аргументов для продолжения агрессии.

"Вот тогда - да, агрессия России действительно остановится. Но для этого нам нужно создавать "армию дронов", но не такую, которой дерзко гордится наша власть в публичных выступлениях, а настоящую", — отметил политтехнолог.

Переговоры о завершении войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, по данным СМИ, администрация Трампа сделала Кремлю чрезвычайно выгодное предложение. Детальнее читайте в материале: Заморозка войны на 99 лет: раскрыто, какие предложения США сделали РФ для мира.

Тем временем Трамп заявил, что хотел бы вскоре — возможно, уже на следующей неделе — встретиться с Путиным. После этого состоятся трёхсторонние переговоры с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кремль подтвердил договорённость о встрече Путина и Трампа. Ориентировочно переговоры намечены на следующую неделю, но сроки могут измениться.

Возможность трёхсторонней встречи с участием Зеленского Москва не комментировала.

Отметим также, что 8 августа, истекает срок ультиматума, который Трамп поставил Путину. Глава Белого дома заявил, что прекращение огня в войне в Украине зависит от российского лидера.

"Это будет зависеть от Владимира Путина. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Я очень разочарован", - сказал президент США.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

