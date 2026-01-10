Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

Некоторые продукты живут дольше, чем написано на упаковке.

Почему срок годности — не точная дата и когда еду можно не выбрасывать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pexels.com

Вы узнаете:

Как определяются сроки годности

Какие продукты можно есть после истечения срока годности

Как понять, что продукт нужно точно выбросить

На каждом продукте есть срок годности. Для многих из нас дата, указанная на упаковке, кажется четкой границей между безопасным и небезопасным. Однако это предположение часто оказывается дорогостоящим заблуждением. Что на самом деле подразумевается под сроком годности?

Специалисты по борьбе с пищевыми отходами объяснили, что означают даты "лучше употребить до", указанные на продуктах питания.

К слову, многие люди используют морозильную камеру для того, чтобы хранить продукты и продлить их срок годности. Однако, не все знают, что даже в таком случае еда может испортиться. Детальнее читайте в материале: Без вреда для здоровья: могут ли замороженные продукты храниться вечно.

Как пишет Martha Stewart, срок годности — это приблизительная оценка производителя, указывающая, когда продукт будет иметь наилучший вкус, запах и консистенцию. Речь идёт о качестве, а не о безопасности. Таким образом, срок годности (годен до) - это не крайний срок для употребления и не означает, что продукт внезапно становится небезопасным на следующий день после истечения срока годности. Продукт все равно можно есть, иногда даже спустя долгое время.

Однако стоит учитывать, что по мере старения продукты могут менять свой вкус, текстуру и аромат, даже если они остаются совершенно безопасными для употребления. Например, крекеры могут потерять свою хрусткость, кофе может стать безвкусным, а молочные продукты могут приобрести незначительные вкусовые изменения.

Зачем производители указывают сроки годности

Производители продуктов питания указывают сроки годности, чтобы гарантировать, что потребители получают от продукта именно то, что они задумали. С точки зрения бренда, это помогает предотвратить ситуацию, когда кто-то пробует продукт после того, как его качество ухудшилось, и предполагает, что именно таким он и должен быть на вкус.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Определение сроков годности пищевых продуктов

Производители устанавливают сроки годности на основе испытаний, проводимых в контролируемых условиях. В сроки всегда заложен запас, предназначенный для обеспечения оптимальной свежести и идеального вкуса продукта.

Для охлажденных продуктов также проводятся тесты, чтобы определить, как быстро размножаются микроорганизмы, вызывающие порчу, и как они могут испортить продукт.

Для охлажденных продуктов производителю выгодно обеспечить максимально длительный срок годности, чтобы обеспечить возможность их распространения, хранения и продажи. Обычно целевые показатели составляют 60 и 90 дней, поскольку продуктовые магазины не любят товары со сроком годности менее 30 дней.

Как правило, компании закладывают запас времени, исходя из сроков поставки или хранения от производства до дистрибьютора и розничного продавца. В некоторых случаях срок годности увеличивается как минимум на 25 процентов к указанной дате.

Как долго может храниться хлеб?

Срок хранения хлеба редко превышает 30 дней. Даже с консервантами и улучшителями теста хлеб трудно сохранить в стабильном состоянии, он склонен черстветь и/или покрываться плесенью.

Какой срок годности у консервов?

Производители сухих продуктов полагаются на срок годности получаемого сырья и устанавливают дату "лучше употребить до". В то время как срок годности консервов практически неограничен - нередко банка томатного соуса пятилетней давности остается совершенно пригодной к употреблению.

Как правильно хранить сухофрукты из яблок / Инфографика: Главред

Некоторые продукты быстрее других теряют свои качества после истечения срока годности, даже если они всё ещё безопасны для употребления. К таким продуктам относятся, например, продукты, которые чувствительны к воздуху и свету. Орехи, семена, ореховые пасты и шоколад более подвержены окислению, что может привести к появлению прогорклого привкуса или зернистой текстуры. Специи и кофе не портятся, но постепенно теряют аромат.

Закуски, такие как чипсы и крекеры, склонны к черствению, но их срок годности можно в некоторой степени продлить.

У каких продуктов большой срок годности?

Многие продукты длительного хранения хранятся гораздо дольше, чем указано на упаковке. Консервы, сухие макаронные изделия, рис, сахар и замороженные продукты часто сохраняют высокое качество значительно дольше указанной даты, при условии правильного хранения.

Даже многие молочные продукты хранятся дольше, чем мы думаем. Например, молоко и йогурт — два самых долго хранящихся продукта. Йогурт практически никогда не портится, он пригоден к употреблению и после истечения срока годности, а молоко, если оно пастеризовано, тоже хранится довольно долго, и даже кислое молоко можно использовать в качестве заменителя пахты.

Замороженные продукты также останутся пригодными к употреблению, если их правильно хранить.

К продуктам, которые хранятся долго, относятся конфеты (если в их составе преобладает сахар), сухофрукты и овощи, вяленое мясо, консервы в непрозрачной упаковке, сушеные бобы и лапша.

Кетчуп и горчица также пригодны к употреблению после истечения указанного срока годности. Однако майонез может расслаиваться.

Стоит учитывать, что срок годности недействителен после вскрытия упаковки.

Как самостоятельно оценить качество продуктов питания

Вместо того чтобы полагаться исключительно на дату, специалисты по пищевым продуктам рекомендуют использовать свои органы чувств.

Главное — это аромат. Если вы уже купили товар, откройте его и понюхайте. Если он плохо пахнет, выбросьте его.

Чтобы убедиться в качестве, можно попробовать небольшой кусочек, хотя эксперты подчеркивают необходимость проявлять осторожность при приготовлении скоропортящихся продуктов. Главное правило — быть особенно осторожными с продуктами, которые рекомендуют избегать беременным женщинам, из-за повышенного риска заражения листерией.

Хотя срок годности связан с качеством, давнее правило по-прежнему актуально: если что-то действительно выглядит испорченным, лучше это не есть. Если продукт выглядит плохо, если в нем есть ворсинки или слизь, выбросьте его.

Разница между "лучше употребить до", "использовать до" и "продать до"

Не все маркировки сроков годности означают одно и то же. Сроки "лучше употребить до" указывают на качество продукта, а сроки "использовать до" иногда используются для обозначения безопасности — особенно для скоропортящихся продуктов.

Сроки "продать до" предназначены для розничных продавцов, а не для потребителей, и указывают рекомендуемый срок годности продукта.

Как писал Главред, срок хранения овощей во многом зависит от температуры, освещенности и уровня влажности. Некоторые овощи нужно хранить исключительно в холодильнике, а другие не потерпят низких температур. Детальнее читайте в материале: Сколько можно хранить овощи – полезная памятка хозяйкам.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

