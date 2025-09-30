Без вреда для здоровья: могут ли замороженные продукты храниться вечно

Большинство людей не знает, как долго следует хранить замороженные продукты.

Сколько времени хранить продукты в морозилке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько хранятся замороженные продукты

Как замораживать готовые блюда

Многие люди используют морозильную камеру для того, чтобы хранить продукты и продлить их срок годности. Однако, не все знают, что даже в таком случае еда может испортиться.

Главред решил разобраться, как долго можно хранить продукты в морозилке.

Какой срок годности замороженных продуктов

Express.co.uk пишет, что продукты действительно достаточно долго остаются свежими в морозильной камере, но также имеют определенный срок годности.

Отмечается, что мясные продукты, такие как колбаса, будут оставаться свежими в морозильной камере в течение 1-2 месяцев, а фарш, телятина, свинина, говядина и баранина могут оставаться свежими от 4 до 12 месяцев.

В то же время, остатки пищи обычно могут оставаться свежими в морозильной камере до шести месяцев.

Как долго хранятся овощи и фрукты в морозилке / Инфографика: Главред

Можно ли есть просроченный замороженный продукт

Хирург из Лос-Анджелеса Дана Фигур рассказала, стоит ли есть просроченные замороженные продукты.

По ее словам, некоторые замороженные продукты можно хранить вечно, неопределенный срок, но их качество со временем сильно ухудшится.

Она рекомендует придерживаться общих рекомендаций относительно того, как долго следует хранить продукты в морозилке, поскольку это гарантирует, что продукты останутся свежими.

Безопасны ли просроченные продукты из морозилки - видео:

Как правильно замораживать продукты

Доктор технических наук, профессор, декан факультета пищевых технологий Лариса Баль-Прилипко в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала, что для замораживания подходят только качественные и свежие продукты, ведь от этого зависит срок их хранения в морозильной камере.

Она отметила, что перед заморозкой продукты нужно хорошо упаковывать.

Кроме того, по ее словам, повторно замораживать пищу нельзя, потому что даже в морозилке она может испортиться.

Как замораживать готовые блюда - видео:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

