Эксперты советуют класть монету в морозилку: когда и зачем это нужно

Вы узнаете:
- Как "подготовить" морозилку к вашему отъезду в отпуск
- Зачем класть монету в морозильную камеру
Отпуск - время отдыха и перезагрузки, но перед его началом следует тщательно проверить все приборы на исправность, в частности морозильную камеру. Главред решил выяснить, как "подготовить" морозилку к вашему отъезду в отпуск.
На портале Express.co.uk рекомендуют придерживаться одного простого совета, который поможет убедиться, что во время вашего отсутствия морозильная камера работала без перебоев.
Эксперты предлагают наполнить чашку или миску холодной водой и дать ей замерзнуть. Затем, в день запланированного путешествия, стоит положить одну монету поверх льда.
Специалист по холодильному оборудованию Марк Коулман объясняет: если монета осталась на поверхности льда, это свидетельствует о том, что морозильная камера все время работала исправно.
Если же морозильник потеряет питание, лед растает, и при повторной заморозке монета опустится ниже поверхности. В результате продукты могут разморозиться и повторно замерзнуть, что может представлять риск для здоровья человека.
Такой метод гарантирует, что вы не съедите еду, которая могла бы испортиться из-за размораживания и повторного замораживания морозильной камеры. Это отличный способ контролировать состояние вашей морозильной камеры и любые проблемы, которые можно легко пропустить.
Другие новости:
- Смеситель заблестит лучше нового: простой, но очень эффективный способ очистки
- Как "оживить" сухие влажные салфетки: быстрые домашние методы
- Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред