Как "подготовить" морозилку к вашему отъезду в отпуск

Зачем класть монету в морозильную камеру

Отпуск - время отдыха и перезагрузки, но перед его началом следует тщательно проверить все приборы на исправность, в частности морозильную камеру. Главред решил выяснить, как "подготовить" морозилку к вашему отъезду в отпуск.

На портале Express.co.uk рекомендуют придерживаться одного простого совета, который поможет убедиться, что во время вашего отсутствия морозильная камера работала без перебоев.

Эксперты предлагают наполнить чашку или миску холодной водой и дать ей замерзнуть. Затем, в день запланированного путешествия, стоит положить одну монету поверх льда.

Специалист по холодильному оборудованию Марк Коулман объясняет: если монета осталась на поверхности льда, это свидетельствует о том, что морозильная камера все время работала исправно.

Если же морозильник потеряет питание, лед растает, и при повторной заморозке монета опустится ниже поверхности. В результате продукты могут разморозиться и повторно замерзнуть, что может представлять риск для здоровья человека.

Такой метод гарантирует, что вы не съедите еду, которая могла бы испортиться из-за размораживания и повторного замораживания морозильной камеры. Это отличный способ контролировать состояние вашей морозильной камеры и любые проблемы, которые можно легко пропустить.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

