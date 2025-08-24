Укр
Эксперты советуют класть монету в морозилку: когда и зачем это нужно

Марина Фурман
24 августа 2025, 19:38
Секретный прием с монетой особенно полезен во время отпуска.
Почему эксперты советуют ставить монету в морозильную камеру / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Отпуск - время отдыха и перезагрузки, но перед его началом следует тщательно проверить все приборы на исправность, в частности морозильную камеру. Главред решил выяснить, как "подготовить" морозилку к вашему отъезду в отпуск.

На портале Express.co.uk рекомендуют придерживаться одного простого совета, который поможет убедиться, что во время вашего отсутствия морозильная камера работала без перебоев.

Эксперты предлагают наполнить чашку или миску холодной водой и дать ей замерзнуть. Затем, в день запланированного путешествия, стоит положить одну монету поверх льда.

Специалист по холодильному оборудованию Марк Коулман объясняет: если монета осталась на поверхности льда, это свидетельствует о том, что морозильная камера все время работала исправно.

Если же морозильник потеряет питание, лед растает, и при повторной заморозке монета опустится ниже поверхности. В результате продукты могут разморозиться и повторно замерзнуть, что может представлять риск для здоровья человека.

Такой метод гарантирует, что вы не съедите еду, которая могла бы испортиться из-за размораживания и повторного замораживания морозильной камеры. Это отличный способ контролировать состояние вашей морозильной камеры и любые проблемы, которые можно легко пропустить.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

С известной украинской блогершей произошел несчастный случай в горах

16:18

Синоптик рассказал, вернется ли жара в Украину до конца лета

15:43

Впервые за 10 лет: как украинские гимнастки поразили результатом на чемпионате мира

15:35

Путин может потерять возможность воевать дальше уже через пару месяцев – экспертВидео

15:30

Россияне попали в ловушку на "горячем" направлении: как сейчас действуют ВСУ

15:28

"Подарки" ко Дню Независимости: ВСУ ударили по многим регионам РФ, что стало цельюВидео

15:00

"Праздник нашей свободы": как украинские звезды поздравили Украину с Днем Независимости

14:44

Лавров разразился новым заявлением по встрече Зеленского и ПутинаВидео

14:36

Озимый чеснок этого не любит: садовод открыла секрет идеальной грядки на зимуВидео

14:35

Где ошибка на рисунке с закатом солнца: только единицы угадают

14:24

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

14:07

Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

13:46

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

13:42

Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

13:22

7 вещей для осени 2025: как создать безупречный гардероб

13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

11:13

Популярному украинскому актеру оторвало палец - что произошло

11:06

США блокируют удары Украины по России: в WSJ узнали детали

10:03

Гривна держит удар, но евро подкинет сюрприз: банкир назвал курс до конца лета

10:02

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

10:00

"Тайно помогал Украине вместе с правительством": Екатерина Бужинская рассказала правду о своем муже-иностранцеЭксклюзив

