Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Мария Николишин
23 августа 2025, 18:53
610
Эксперты рекомендуют переместить роутер подальше от одного неожиданного предмета.
Один предмет 'съедает' скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер
Куда поставить роутер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что влияет на скорость интернета дома
  • Возле каких предметов не стоит устанавливать роутер

Медленный Wi-Fi дома часто раздражает. На первый взгляд кажется, что все исправно, однако на скорость интернета также могут влиять предметы, возле которых размещен роутер.

Главред решил разобраться, возле каких предметов нельзя ставить роутер.

видео дня

Почему дома медленный Wi-Fi

По словам экспертов express.co.uk, есть один распространенный предмет, который может замедлять скорость Wi-Fi - это обычное зеркало.

"На самом деле есть много вещей, от которых следует держать роутер подальше. Некоторые из очевидных - это устройства Bluetooth и микроволновые печи, а также толстые стены и углы. Однако, о зеркалах мало кто знает", - говорится в сообщении.

Почему нельзя ставить роутер возле зеркала

Роутеры работают на радиосигналах, поэтому отражающие поверхности, такие как зеркала, могут влиять на их стабильность.

"Даже крошечные зеркала могут отражать волны Wi-Fi от того места, где вы хотите их разместить. Толстый металлический каркас, который часто является характерной чертой зеркал, может усугубить проблему", - отмечают эксперты.

Стоит заметить, что зеркала могут снизить эффективность роутера на целых 50%, а это значит, что Wi-Fi будет работать только наполовину.

Где не стоит ставить роутер в доме

Что важно, есть ряд мест, где не следует размещать роутер. Это касается и пола, поскольку сигналам будет труднее достичь большей части вашего дома. Толстые стены и мебель также могут блокировать сигналы.

Кроме того, роутер также нужно размещать подальше от кухни, поскольку такие вещи, как микроволновые печи и холодильники, могут поглощать и нарушать интернет-соединение.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак роутер
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

19:35Война
Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

17:53Мир
Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

16:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Потери растут, динамика продвижения падает: Путин разнылся из-за боев на фронте

Последние новости

21:09

Любимая рыба украинцев становится роскошью: цены подскочили за год на 14%

19:46

Закрыть окна в авто можно удаленно: полезная функция, о которой не знают водителиВидео

19:35

Зеленский наказал экс-супругу и родственников Путина: подробности о новых санкциях

18:53

Один предмет "съедает" скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

18:53

"Возьми винтовку и сам езжай в Украину": вице-премьер Италии набросился на Макрона

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
18:51

Украинцы узнали о пересчете пенсий: кому могут начислить повышенные выплаты

17:56

Сохранит себя и режим: названо условие, когда Путин решится "отползти назад"Видео

17:53

Ввод иностранных войск в Украину: в НАТО сделали важное заявление

17:43

Тайна флага Украины: когда он появился на самом деле и почему был запрещенВидео

Реклама
17:22

Легендарная Серена Уильямс ошарашила секретом своего похудения

16:58

РФ готовит массированный удар: в Сети предупредили о бомбардировщиках с ракетами

16:44

До октября наступление РФ может замедлиться: военный назвал неожиданную причину

16:32

Путин тянет время: президент Финляндии раскрыл, как долго РФ планирует вести войну

16:28

Когда рождаются люди с даром целителя: нумерологи назвали ТОП-4 даты

15:56

Какой будет погода в Украине на День независимости: украинцам стоит быть готовыми

15:54

В идеальную яичницу кладут одну добавку: раскрыт главный секретВидео

15:44

Украинская Атлантида: процветающий город, который затопили во времена СССРВидео

15:41

Анна Тринчер купила дорогущее авто и закрыла комментарии: что она говоритВидео

15:39

Надежный и недорогой: механик назвал дешевый автомобиль, который стоит покупать

14:55

Референдум о территориях: экс-глава МИД раскрыл сценарий завершения войныВидео

Реклама
14:47

Почему помидоры "застряли" в росте: скрытые причины и как решить проблему

14:15

Романтика на пороге: какие ТОП-5 знаков встретят любовь в конце августа

13:55

Крушение истребителя МиГ-29: в ВСУ раскрыли детали гибели "Призрака Киева"

13:48

Китай готов отправить миротворцев в Украину: есть одно условие

13:44

Красные флажки: какие ТОП-10 фраз нельзя говорить мужчинам

13:09

Тест на внимательность: где спрятана буква А - ее надо найти всего за 5 секунд

12:57

Карма в действии: на Луганщине взорвали причастных к зверствам в Буче россиянВидео

12:44

Как "оживить" сухие влажные салфетки: быстрые домашние методы

12:28

"Не старается": муж Лорак бросил ее в самый важный момент

12:19

Китайский гороскоп на завтра 24 августа: Собакам - депрессия, Крысам - конфликты

12:05

Зеленский готов говорить об обмене территориями с Путиным, - МИД Украины

12:00

Джамала рассказала, как вернулась в форму после третьих родов

11:37

"Путин выставляет Трампа дураком": без какого шага диктатор не пойдет на мирные переговоры

11:29

В Киеве прогремели взрывы: сбитый российский дрон упал прямо на дорогу

10:57

Дупло - не приговор: проверенный способ продления жизни дереву

10:44

"Чтобы душа умершего попрощалась с домом": можно ли убирать дома сразу после похоронВидео

10:40

Встретятся ли Путин и Зеленский: в ISW раскрыли скрытые мотивы Кремля

09:58

Пламя до небес, объявлена эвакуация: в США прогремели взрывы, какая причина

09:15

"РФ должна выполнить свою часть соглашения": что задумал Путин

08:55

Новолуние в Деве: кому звезды сулят успех, любовь и деньгиВидео

Реклама
08:49

РФ накрыли взрывы: в домах дрожали стены, выбиты стекла, пылает железнодорожный район

08:06

Погиб, когда заходил на посадку: Украина потеряла пилота истребителя МиГ-29

07:10

Где три отличия между девушками с чемоданами: только самый внимательный разгадает загадку

06:19

Возможен ли мир с Россией?мнение

05:36

Гороскоп на завтра 24 августа: Скорпионам - благословенный день, Водолеям - ссора

05:00

Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

04:35

Пауки исчезнут навсегда: какой спрей из двух ингредиентов можно сделать своими руками

03:32

Ученые нашли "новую Землю": выяснилось, где прячется неизвестная планета

02:30

На каких простынях полезнее всего спать: идеальный вариант для кожи, волос и крепкого сна

01:38

Новолуние изменит все: какие ТОП-3 знака зодиака получат шанс от судьбы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять