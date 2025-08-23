Один предмет 'съедает' скорость Wi-Fi дома: куда нужно переставить роутер

Эксперты рекомендуют переместить роутер подальше от одного неожиданного предмета.

Что влияет на скорость интернета дома

Возле каких предметов не стоит устанавливать роутер

Медленный Wi-Fi дома часто раздражает. На первый взгляд кажется, что все исправно, однако на скорость интернета также могут влиять предметы, возле которых размещен роутер.

Главред решил разобраться, возле каких предметов нельзя ставить роутер.

Почему дома медленный Wi-Fi

По словам экспертов express.co.uk, есть один распространенный предмет, который может замедлять скорость Wi-Fi - это обычное зеркало.

"На самом деле есть много вещей, от которых следует держать роутер подальше. Некоторые из очевидных - это устройства Bluetooth и микроволновые печи, а также толстые стены и углы. Однако, о зеркалах мало кто знает", - говорится в сообщении.

Почему нельзя ставить роутер возле зеркала

Роутеры работают на радиосигналах, поэтому отражающие поверхности, такие как зеркала, могут влиять на их стабильность.

"Даже крошечные зеркала могут отражать волны Wi-Fi от того места, где вы хотите их разместить. Толстый металлический каркас, который часто является характерной чертой зеркал, может усугубить проблему", - отмечают эксперты.

Стоит заметить, что зеркала могут снизить эффективность роутера на целых 50%, а это значит, что Wi-Fi будет работать только наполовину.

Где не стоит ставить роутер в доме

Что важно, есть ряд мест, где не следует размещать роутер. Это касается и пола, поскольку сигналам будет труднее достичь большей части вашего дома. Толстые стены и мебель также могут блокировать сигналы.

Кроме того, роутер также нужно размещать подальше от кухни, поскольку такие вещи, как микроволновые печи и холодильники, могут поглощать и нарушать интернет-соединение.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

