"Кто знает, сможем ли завтра": можно ли по телефону разговаривать на кладбище

Действительно ли нельзя говорить по телефону на кладбище? Ответ на этот вопрос дал священник.

https://glavred.info/life/kto-znaet-smozhem-li-zavtra-mozhno-li-po-telefonu-razgovarivat-na-kladbishche-10691072.html Ссылка скопирована

Можно ли по телефону разговаривать на кладбище/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

Можно ли по телефону разговаривать на кладбище

В каких случаях лучше этого не делать

Среди ряда примет и верований, которые существуют в народе относительно кладбищ, одна говорит о том, что на кладбищах нельзя говорить по телефону.

О том, действительно ли это так и может ли нарушение такого неписаного "правила" как-то навредить человеку, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"Ну а чего же нельзя? Если телефон звонит... Конечно, если идет похоронная процессия и там поют "Вечная память", и телефон звонит, то надо немного отложить, выбить, потом перезвонить. А если вы пришли на кладбище, сидите себе там возле бабушки своей, возле могилы, на лавочку оперлись, и звонит телефон - то надо взять. А почему не взять?", - сказал священник.

Он отметил, что ничего плохого нет в том, чтобы поговорить по телефону, находясь на кладбище, если, конечно, это не происходит во время похорон.

"Мы, дорогие, в Бога верим, его благодарим, и по телефону говорим, потому что кто знает, завтра мы сможем ли говорить, завтра будет ли с кем говорить. Время неопределенное", - добавил священник.

Смотрите видео о том, можно ли по телефону разговаривать на кладбище:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред