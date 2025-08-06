Знают единицы: действительно ли ночная зарядка 'убивает' телефон

Известно, может ли длительная зарядка повлиять на общее состояние аккумулятора.

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Сколько времени заряжать телефон / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Можно ли заряжать телефон всю ночь

Как продлить срок службы аккумулятора

Наверное, многие слышали, что телефон нужно отключать от зарядного устройства, как только он зарядится на 100%. Это якобы должно сохранить аккумулятор.

Главред решил разобраться, как долгая зарядка влияет на аккумулятор телефона.

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Что произойдет с аккумулятором в телефоне, если заряжать его во время сна

Технический эксперт отметил, что нет причин спешить отсоединить от зарядки телефон, как только он полностью зарядится, поскольку это не влияет на общее состояние аккумулятора, пишет express.co.uk.

По его словам, телефон не перезаряжается.

"Просто подключите телефон, когда вам захочется, и оставьте подключенным сколько угодно, контроллер зарядки позаботится об аккумуляторе. Если у вас есть iPhone, оставьте оптимизированную зарядку включенной и выключайте ее только временно, если вы знаете, что хотите 100% заряда", - подчеркнул он.

Как правильно заряжать телефон

Стоит помнить, что телефоны выделяют тепло во время зарядки, поэтому не стоит накрывать их подушками или одеялами. Такие действия могут задерживать тепло, увеличивая риск перегрева и потенциально вызывая пожар.

Заряжать телефон нужно на открытых, ровных поверхностях подальше от легковоспламеняющихся материалов.

Как продлить срок службы аккумулятора в телефоне

Автор канала "Vovauser" на YouTube говорит, что пользователи iPhone могут продлить срок службы своих аккумуляторов с помощью "оптимизации заряда".

Для включения этой функции нужно зайти в Настройки > Аккумулятор > Зарядка.

"Так телефон ночью будет заряжаться до 80%, а уже ближе к утру потихоньку будет шагать до 100%", - отметил автор.

Как продлить жизнь аккумулятора в телефоне - видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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