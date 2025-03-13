Ошибка, которую делают многие: почему нельзя класть ноутбук на живот

Длительный контакт с нагретой поверхностью ноутбука может негативно влиять на людей.

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Почему стоит изменить привычку класть ноутбук на колени / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Безопасно ли держать ноутбук на животе

Почему стоит изменить привычку класть ноутбук на колени

Многие люди привыкли класть ноутбук на живот или колени во время работы или просмотра фильмов. Но безопасно ли это для здоровья объясняет Главред со ссылкой на сайт Huffpost.

Эндокринолог Алекс Роблес объясняет, что главная угроза связана с теплом, которое выделяет ноутбук во время работы. Его температура может существенно повышаться в зависимости от выполняемых задач, что может вызвать дискомфорт или даже вред для кожи.

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"Кроме того, есть случаи, когда люди обжигались, держа ноутбук на коленях в течение длительного периода времени", - рассказала акушер-гинеколог Кристина Карлан Гревес.

Еще один аспект, который следует учитывать, - влияние на осанку. Использование ноутбука в таком положении не способствует правильному расположению позвоночника, что может привести к дискомфорту и боли в спине.

Чтобы избежать негативных последствий, стоит пересмотреть эту привычку и использовать ноутбук на твердой и ровной поверхности. Это поможет сохранить правильную осанку, снизить нагрузку на шею и спину и избежать перегрева кожи.

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