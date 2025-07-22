Дело НАБУ не имеет политических мотивов. Идет речь о нейтрализации влияния фсб на Бюро - эксперт

https://glavred.info/ukraine/delo-nabu-ne-imeet-politicheskih-motivov-idet-rech-o-neytralizacii-vliyaniya-fsb-na-byuro-ekspert-10683515.html Ссылка скопирована

Дело о сотрудничестве ряда топ-чиновников НАБУ с Россией не имеет политического подтекста - речь идет о разоблачении государственной измены, торговли с врагом и деятельности в интересах рф. То есть о нейтрализации влияния фсб на Бюро. Об этом пишет политолог, военный Кирилл Сазонов, комментируя последнюю спецоперацию СБУ и Офиса Генпрокурора.

Эксперт считает, что по результатам расследования НАБУ нуждается в очищении. "Выявленные факты очень конкретные. Обвинения - серьезные. Очевидно, что дело с госизменой в НАБУ - не политическое, как бы кто-то не хотел прикрутить сюда политику. Расследование было совместной работой СБУ и Офиса Генерального Прокурора, а подозрение детективам НАБУ подписал сам Генпрокурор", - акцентирует Сазонов.

Политолог подчеркивает, что антикоррупционная система в ее нынешнем виде не работает. "Речь идет о связях с РФ топ-чиновников Бюро и о прямых агентах ФСБ в НАБУ. Общество должно отреагировать на этот "НАБУгейт". Свое слово должна сказать и ВСК, созданная в Верховной Раде, которая расследует эффективность работы антикоррупционных органов. Всех работников НАБУ надо проверить на предмет работы на рф, а также запретить выезд из страны", - пишет эксперт.

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"Вижу, что "профессиональные защитники НАБУ" уже включились в работу. Странно выглядят их попытки перевести разговор на какие-то юридические тонкости. Но факты вещь упрямая. И все они против НАБУ. Речь идет о работе на Россию и здесь не место двойным стандартам!" - резюмирует политолог.

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