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Мгновенно ударили по живой силе: воины ББС отомстили врагу за расстрел гражданских

Анна Косик
22 июля 2025, 13:34
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Военное преступление оккупантов не осталось без наказания.
оператор дрона, удар по россиянам в Торском
Россиян ликвидировать за расстрел гражданского человека / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скриншот из видео

Что сообщили военные:

  • В Торском россияне расстреляли гражданского
  • После военного преступления оккупантов удалось найти
  • Украинские воины ликвидировали военных преступников РФ

Оккупационные войска страны-агрессора России неоднократно были замечены за совершением военных преступлений против мирного населения Украины. В частности украинские военные недавно зафиксировали расстрел гражданского в Торском.

Как сообщили в 63 ОМБр, с помощью дрона военные увидели, как россияне попали в жителя Донецкой области, который ехал на велосипеде по дороге. Оккупанты не просто открыли по нему огонь, но и подошли и добили мужчину.

видео дня

Через несколько часов украинским пилотам БСС и артиллеристам удалось найти россиян, совершивших военное преступление, после чего они блестяще попали по живой силе РФ.

В результате удара трое россиян, которые расстреляли гражданского, были ликвидированы и почувствовали мгновенную карму за свое преступление.

Военные преступления РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что российские оккупанты жестоко убили украинского военнопленного, хотя согласно международному гуманитарному праву, ни один военнопленный не может подвергаться физическому увечью, насилию или убийству.

Накануне стало известно, что военнослужащие страны-агрессора России на одном из направлений расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны Украины, которых накануне взяли в плен.

Напомним, Главред писал, что по информации ISW, командиры российской оккупационной армии позволяют своим подчиненным участвовать в казнях военнопленных.

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Об источнике: 63 ОМБр

63-я отдельная механизированная бригада (63 ОМБр) - соединение механизированных войск сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Создана после начала российско-украинской войны 2014 года как кадровая военная часть Корпуса резерва. После российского вторжения в 2022 году отмобилизована. Летом воевала в Николаевской области, участвовала в Херсонском контрнаступлении. Зимой воевала в Бахмуте. С 2024 года держала оборону на Лиманском направлении в Серебрянском лесу.

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