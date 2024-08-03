Расчленили и выложили из тела герб РФ: Лубинец отреагировал на казнь пленного украинца

Дмитрий Лубинец обратился к ООН, Красному кресту и правоохранителям из-за вероятной казни украинского военнопленного россиянами.

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В Сети появилось фото изуродованного тела украинского военнопленного / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Дмитрий Лубинец/X (Twitter)

Российские оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец срочно обратился к Красному кресту, ООН и правоохранителям. Об этом Лубинец написал в своем Telegram.

"В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение нелюдей", - написал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву, ни один военнопленный не может подвергаться физическому увечью, насилию или убийству. Омбудсмен срочно обратился в МККК и ООН с просьбой зафиксировать это ужасное нарушение прав человека, совершенное страной-агрессором. Также он обратился к украинским правоохранителям для проверки личности убитого пленного и расследования этого преступления.

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Лубинец отметил, что ответственность за такое зверство лежит не только на конкретных российских солдатах, но и на самой Российской Федерации. Ведь военнопленные находятся в руках враждебного государства и именно оно отвечает за обращение с ними.

"Отдельно отмечу, что война, которая идет сейчас - гибридная. Распространяя подобные фото и видео по социальным сетям и совершая такие действия, Россия хочет запугать украинцев: как гражданских, так и военных. Якобы смотрите, на что мы способны. Но глядя на такие кадры, понятно одно: такое забыть и простить невозможно! За преступления - должно быть наказание!" - добавил уполномоченный по правам человека.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Преступления российских оккупантов - жестокие убийства украинских военных

Напомним, 20 декабря 2022 года оккупанты жестоко расстреляли безоружного украинского военного после того, как тот произнес "Слава Украине". СБУ официально подтвердила, что погибший - Александр Мациевский, снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Украинская разведка установила личности российских оккупантов, которые жестоко казнили украинского военного, обезглавив его. По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, известна также примерная местность, где могло произойти это преступное деяние.

Как сообщал Главред, в июне в Донецкой области российские оккупанты обезглавили украинского военного. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что российские командиры отдали приказ убивать украинских солдат с особой жестокостью, без захвата в плен.

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