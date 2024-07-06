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"Не оставим никого в неволе": сколько украинцев вернули из плена - Зеленский

Мария Николишин
6 июля 2024, 12:11
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По словам президента, работа в этом направлении продолжается.
'Не оставим никого в неволе': сколько украинцев вернули из плена - Зеленский
Сколько украинцев вернули из плена / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Андрей Ермак

Украине уже удалось провести более полусотни обменов. Вернулись из плена 3310 украинцев. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"53 обмена. 3310 наших людей, которые уже дома, в Украине, рядом со своими родными", - рассказал он.

По словам президента, работа в этом направлении продолжается.

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"Продолжаем искать пути, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую - всех наших военных и гражданских, взрослых и детей. Помним всех, кто в российском плену. Обязательно их найдем, обязательно их освободим. И не остановимся, пока этого не достигнем. Не оставим никого из наших людей в российской неволе. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что никто не имеет права посягать на жизнь другого народа.

"Восстановив справедливость для Украины и украинцев, мир сможет гарантировать ее и для всех остальных", - подчеркнул он.

'Не оставим никого в неволе': сколько украинцев вернули из плена - Зеленский

Кто такой Владимир Зеленский

Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Возвращение украинцев из плена - последние новости

Напомним, 28 июня состоялся новый обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена еще 10 человек.

Перед этим, 25 июня, из российского плена домой удалось вернуть 90 защитников. Среди украинцев, которые вернулись из российского плена были воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Они защищали Мариуполь, ЧАЭС, воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Кроме того, в Сети появились трогательные видео с кадрами возвращения украинских защитников. На кадрах видно, как наши военные выходят из автобусов. В их глазах, несмотря на усталость, заметно невероятное счастье. Наверное, многие до последнего не верили в то, что именно в этот день они смогут вернуться на родную землю.

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